Австрія готує податкові знижки та обмеження маржі для стримування цін на пальне

Март 26, 2026

Австрійський парламент зробив перший крок до зниження цін на бензин і дизельне пальне, які різко зросли на тлі ескалації на Близькому Сході. Уряд пропонує компенсувати споживачам подорожчання через податкові механізми та обмеження прибутковості паливного сектору.

Як Австрія реагує на зростання цін на пальне

Причини подорожчання: геополітичний фактор

  • Військові удари Ізраїлю та США по Ірану спричинили різке зростання напруги на енергетичних ринках
  • Погрози Ірану перекрити Ормузьку протоку створюють ризики для глобальних постачань
  • Через протоку проходить близько 20% світових постачань нафти і газу
  • Це безпосередньо вплинуло на зростання світових цін на нафту, що відобразилось на вартості пального в Європі

Рішення парламенту: законодавча база для втручання

  • Нижня палата парламенту Австрії схвалила законопроєкт
  • Документ відкриває шлях для державного втручання у ціноутворення
  • Рішення стало можливим завдяки підтримці опозиційної партії «Зелені», що забезпечило дві третини голосів

Основні заходи уряду

  • Зниження податків на бензин і дизель — повернення надлишкових доходів держави споживачам
  • Обмеження маржі для:
    • нафтопереробних заводів
    • роздрібних продавців пального
  • Очікуване зниження ціни:
    • ≈ 0,10 євро за літр вже з наступного місяця

Політична підтримка та критика

  • Лідерка «Зелених» Леоноре Гевесслер наголосила на відповідальності уряду

Цей уряд має повністю взяти на себе відповідальність як за успіх, так і за провал своєї політики — Леоноре Гевесслер

  • Водночас вона висловила сумніви щодо ефективності заходів:

Ми вважаємо, що ці заходи не спрацюють, оскільки продавці пального просто піднімуть ціни ще вище

  • Партія підтримала закон, але закликала доопрацювати механізми регулювання

Ризики реалізації

  • Компенсаційні ефекти ринку — можливе підвищення цін продавцями попри обмеження
  • Обмежена ефективність регулювання маржі без жорсткого контролю
  • Залежність від глобальних цін на нафту, які визначаються поза межами країни

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters

Автор:



Директор НТЦ «Психея»



Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

