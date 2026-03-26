Австрія готує податкові знижки та обмеження маржі для стримування цін на пальне

Австрійський парламент зробив перший крок до зниження цін на бензин і дизельне пальне, які різко зросли на тлі ескалації на Близькому Сході. Уряд пропонує компенсувати споживачам подорожчання через податкові механізми та обмеження прибутковості паливного сектору.
Як Австрія реагує на зростання цін на пальне
Причини подорожчання: геополітичний фактор
- Військові удари Ізраїлю та США по Ірану спричинили різке зростання напруги на енергетичних ринках
- Погрози Ірану перекрити Ормузьку протоку створюють ризики для глобальних постачань
- Через протоку проходить близько 20% світових постачань нафти і газу
- Це безпосередньо вплинуло на зростання світових цін на нафту, що відобразилось на вартості пального в Європі
Рішення парламенту: законодавча база для втручання
- Нижня палата парламенту Австрії схвалила законопроєкт
- Документ відкриває шлях для державного втручання у ціноутворення
- Рішення стало можливим завдяки підтримці опозиційної партії «Зелені», що забезпечило дві третини голосів
Основні заходи уряду
- Зниження податків на бензин і дизель — повернення надлишкових доходів держави споживачам
- Обмеження маржі для:
- нафтопереробних заводів
- роздрібних продавців пального
- Очікуване зниження ціни:
- ≈ 0,10 євро за літр вже з наступного місяця
Політична підтримка та критика
- Лідерка «Зелених» Леоноре Гевесслер наголосила на відповідальності уряду
Цей уряд має повністю взяти на себе відповідальність як за успіх, так і за провал своєї політики — Леоноре Гевесслер
- Водночас вона висловила сумніви щодо ефективності заходів:
Ми вважаємо, що ці заходи не спрацюють, оскільки продавці пального просто піднімуть ціни ще вище
- Партія підтримала закон, але закликала доопрацювати механізми регулювання
Ризики реалізації
- Компенсаційні ефекти ринку — можливе підвищення цін продавцями попри обмеження
- Обмежена ефективність регулювання маржі без жорсткого контролю
- Залежність від глобальних цін на нафту, які визначаються поза межами країни