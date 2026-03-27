Стрибок цін на пальне в Європі прискорив перехід на електромобілі

Різке подорожчання бензину після початку війни в Ірані спричинило суттєве зростання попиту на вживані електромобілі в Європі. Дані онлайн-платформ продажу авто свідчать: споживачі дедалі активніше відмовляються від традиційних двигунів внутрішнього згоряння на користь електротранспорту.

Ціновий шок на ринку пального змінює поведінку споживачів

Війна, що розпочалася 28 лютого, порушила один із ключових маршрутів постачання нафти, через який проходить близько 20% світових обсягів. Це миттєво відобразилося на цінах на пальне в Європі.

Середня ціна бензину в ЄС зросла на 12% — до 1,84 євро/л у період з 23 лютого по 16 березня

— до у період з 23 лютого по 16 березня У Франції ціни піднімалися до приблизно 2,03 євро/л

Психологічна позначка у 2 євро/л стала критичною для споживачів

«Як тільки ціна перевищує 2 євро за літр, це залишає тривалий слід у свідомості людей» — Ромен Боше, CEO Aramisauto

Різкий ріст попиту на електромобілі

Зростання цін на пальне стимулювало різке підвищення інтересу до електротранспорту, особливо на вторинному ринку.

Частка продажів електромобілів у Aramisauto зросла з 6,5% до 12,7% лише за три тижні

лише за три тижні Частка бензинових авто впала з 34% до 28%

Дизель — з 14% до 10%

У Норвегії електромобілі вже стали найпопулярнішим типом транспорту на платформі Finn.no, випередивши дизельні авто.

«Зараз на ринку вживаних авто — справжній бум електромобілів» — Терьє Далгрен, аналітик Finn.no

Європейський тренд: зростання інтересу до EV

Платформа OLX зафіксувала зростання запитів на електромобілі: Франція — +50% Румунія — +40% Португалія — +54% Польща — +39%

У Німеччині частка пошуків EV зросла з 12% до 36%

Кількість запитів до дилерів — +66% у порівнянні з лютим

«Нестабільність лише прискорила перехід, який уже відбувався» — Крістіан Гізі, CEO OLX

Чому саме вживані електромобілі

Ключову роль відіграє доступність таких авто:

До 40% дешевші за нові моделі

за нові моделі Доступні одразу — без очікування кілька місяців

Розширення модельного ряду та впровадження сертифікатів стану батарей зменшили ризики для покупців

Аналітики очікують, що цей тренд збережеться, оскільки ринок ще повністю не врахував наслідки геополітичної кризи.

«Ми очікуємо продовження цього імпульсу, поки ринок повністю не адаптується до впливу глобальних подій» — Аластер Кемпбелл, Marketcheck

Поведінковий зсув: пошук альтернатив

У країнах Північної Європи також фіксується стійка зміна споживчих уподобань:

У Швеції продажі EV зросли на 11% , перегляди — на 17%

, перегляди — на У Данії — зростання пошуків електромобілів через високі ціни на бензин

«Ми бачимо чіткий зсув: люди активно шукають більш паливоефективні альтернативи» — Марцін Степман, Blocket

Висновки для енергетичного ринку

Ціни на нафту і пальне безпосередньо впливають на структуру автопарку — навіть короткострокові шоки стимулюють довгострокові зміни

— навіть короткострокові шоки стимулюють довгострокові зміни Електромобілі стають економічною альтернативою , а не лише екологічним вибором

, а не лише екологічним вибором Вторинний ринок відіграє ключову роль у швидкому переході до електротранспорту

у швидкому переході до електротранспорту Геополітичні ризики прискорюють енергетичну трансформацію Європи

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters