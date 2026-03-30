Надлишок пального в Німеччині змінює логістику: експорт у хаб ARA зростає на тлі слабкого попиту

Південно-західна Німеччина стикається з надлишком середніх дистилятів, що стимулює активізацію експорту через Рейн до хабу Амстердам–Роттердам–Антверпен (ARA). Попри зростання сезонного попиту на дизель, загальний інтерес до закупівель, особливо мазуту для опалення, залишається слабким. Це формує нові цінові дисбаланси та змінює поведінку трейдерів.
Зміна потоків пального в Європі: внутрішній надлишок стимулює експорт
Попит: слабкий ринок мазуту та сезонне пожвавлення дизелю
- Попит на мазут для опалення по всій Німеччині залишається низьким
- Обсяги продажів у березні впали приблизно на 50% порівняно з лютим
- Попит на дизель дещо зріс через початок сільськогосподарського сезону
- Зростання цін після початку конфлікту США–Ізраїль–Іран змусило покупців відкладати закупівлі
- Частина споживачів сформувала запаси ще на початку конфлікту через побоювання дефіциту
Пропозиція: локальний надлишок і цінові дисбаланси
- На НПЗ Karlsruhe (потужність 310 тис. барелів/добу, консорціум Miro) зберігається тиск надлишкової пропозиції
- Ціни на мазут були до €13/100 л нижчими за середній рівень по країні
- Це привабило трейдерів навіть із півночі Німеччини, які зазвичай не працюють із цим регіоном
- Згодом дисконт скоротився приблизно на €4/100 л, що свідчить про часткову стабілізацію
- Аналогічне скорочення відбулося і для дизельного пального
Логістика: переорієнтація потоків через Рейн
- Постачальники почали збільшувати експорт середніх дистилятів до хабу ARA
- Раніше Німеччина переважно імпортувала ці продукти, але ситуація змінилася
- Причини:
- слабкий внутрішній попит
- контрактні зобов’язання з відбору обсягів до кінця березня
- штрафи за невиконання контрактів
Виробництво: технічні фактори впливають на баланс
- НПЗ Neustadt (Bayernoil, 87 тис. барелів/добу) відновив роботу після техобслуговування
- Усі акціонери знову пропонують продукцію на спотовому ринку
- Постачання дизелю все ще може бути обмеженим
- НПЗ Ingolstadt (Gunvor, 100 тис. барелів/добу) залишається на ремонті
- Це додатково обмежує регіональну пропозицію
Ціноутворення та ринкові сигнали
- Зниження цін у південно-західній Німеччині створило внутрішній арбітраж
- Скорочення дисконту сигналізує про:
- часткове вирівнювання попиту та пропозиції
- можливі контрзаходи в інших регіонах
- Низькі спотові обсяги свідчать про обережність трейдерів і відкладений попит
Висновки: структурні зміни ринку
- Європейський ринок демонструє гнучкість логістики — перенаправлення потоків через Рейн дозволяє швидко реагувати на дисбаланси
- Надлишок у ключових регіонах може трансформувати імпортерів в експортерів, що впливає на баланс у всьому ARA-хабі
- Цінові дисконти виступають сигналом для міжрегіональної торгівлі і перерозподілу ресурсів
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media