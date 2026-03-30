Ціни на нафту перевищили $115 на тлі загострення навколо Ірану та загрози ударів по енергетичній інфраструктурі

Світові нафтові ринки різко відреагували на нову ескалацію конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Попри заяви про прогрес у переговорах, загрози знищення ключової енергетичної інфраструктури Ірану та фактичне блокування Ормузької протоки спричинили стрімке зростання цін і посилили ризики для глобального «постачання» нафти.
Ескалація конфлікту та ринок нафти: ключові фактори впливу
Геополітичний тиск і загрози інфраструктурі
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість повного знищення енергетичної інфраструктури Ірану у разі провалу переговорів щодо припинення вогню. Йдеться про електростанції, нафтові родовища, а також стратегічний експортний вузол — острів Харг.
- Острів Харг забезпечує близько 90% експорту іранської сирої нафти
- Під загрозою також опинилися опреснювальні установки, критично важливі для водопостачання
- Іран уже посилив оборону острова: системи ППО та мінування потенційних зон висадки
«Якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом, ми повністю знищимо електростанції, нафтові свердловини та острів Харг», — Дональд Трамп
Ормузька протока: вузьке місце глобального «постачання»
Конфлікт фактично паралізував судноплавство через Ормузьку протоку — один із найважливіших енергетичних коридорів світу.
- Через протоку проходить близько 20% світового «постачання» нафти
- Більшість комерційного трафіку наразі зупинено або перенаправлено
- Страхові компанії відмовляються покривати ризики перевезень у регіоні
Цінова реакція ринку
На цьому тлі ціни на нафту різко зросли:
- Brent перевищив $115 за барель
- WTI перевищив $100 за барель
- Ринок перебуває під тиском через логістичні обмеження та ризики дефіциту
Переговори та дедлайн
Попри заяви США про прогрес, Іран офіційно заперечує наявність прямих переговорів і висуває власні умови:
- Контроль над Ормузькою протокою
- Гарантії воєнних репарацій
- Повне припинення ударів з боку США та Ізраїлю
Ключовою датою залишається 6 квітня — крайній термін, після якого можливе різке загострення.
Військова ескалація
Ситуація на місцях продовжує загострюватися:
- Іран здійснив ракетно-дронову атаку на авіабазу Принца Султана
- Пошкоджено американські літаки-заправники
- 15 військових США поранено, з них 5 — критично
- Пентагон розглядає можливість відправки до 10 000 додаткових військових
Можливі сценарії розвитку подій
Аналітики розглядають два основні сценарії:
- Удар по острову Харг:
- Може скоротити видобуток Ірану вдвічі
- Призведе до негайного дефіциту на ринку
- Окупація острова:
- Вимагатиме тривалої військової присутності США
- Ймовірно спровокує удари у відповідь по інфраструктурі Перської затоки
Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів
- Диверсифікація джерел: блокування Ормузької протоки змушує імпортерів шукати альтернативні маршрути та постачальників
- Логістична стійкість: перенаправлення танкерів і відмова страховиків підвищують витрати та ризики «постачання»
- Стратегічні запаси: зростає значення резервів через ризик раптового дефіциту
- Сценарії криз: атаки на експортні вузли можуть миттєво вивести з ринку значні обсяги нафти
Захист критичної інфраструктури
- Військова складова: Іран вже посилив захист ключових об’єктів (ППО, мінування)
- Ескалація ризиків: удари по енергетичній і водній інфраструктурі можуть мати гуманітарні наслідки
- Міжнародна реакція: ООН попереджає, що атаки на цивільну інфраструктуру можуть бути класифіковані як воєнні злочини
Зміни у ціноутворенні
- Цінова структура: премії за ризик та логістику стають ключовими компонентами ціни
- Маржа: зростає через обмеження «постачання» і підвищені витрати транспортування
- Конкуренція: обмеження доступу до іранської нафти змінює баланс між постачальниками
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com