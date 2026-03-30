Ціни на нафту перевищили $115 на тлі загострення навколо Ірану та загрози ударів по енергетичній інфраструктурі

Світові нафтові ринки різко відреагували на нову ескалацію конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Попри заяви про прогрес у переговорах, загрози знищення ключової енергетичної інфраструктури Ірану та фактичне блокування Ормузької протоки спричинили стрімке зростання цін і посилили ризики для глобального «постачання» нафти.

Ескалація конфлікту та ринок нафти: ключові фактори впливу

Геополітичний тиск і загрози інфраструктурі

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість повного знищення енергетичної інфраструктури Ірану у разі провалу переговорів щодо припинення вогню. Йдеться про електростанції, нафтові родовища, а також стратегічний експортний вузол — острів Харг.

  • Острів Харг забезпечує близько 90% експорту іранської сирої нафти
  • Під загрозою також опинилися опреснювальні установки, критично важливі для водопостачання
  • Іран уже посилив оборону острова: системи ППО та мінування потенційних зон висадки

«Якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом, ми повністю знищимо електростанції, нафтові свердловини та острів Харг», — Дональд Трамп

Ормузька протока: вузьке місце глобального «постачання»

Конфлікт фактично паралізував судноплавство через Ормузьку протоку — один із найважливіших енергетичних коридорів світу.

  • Через протоку проходить близько 20% світового «постачання» нафти
  • Більшість комерційного трафіку наразі зупинено або перенаправлено
  • Страхові компанії відмовляються покривати ризики перевезень у регіоні

Цінова реакція ринку

На цьому тлі ціни на нафту різко зросли:

  • Brent перевищив $115 за барель
  • WTI перевищив $100 за барель
  • Ринок перебуває під тиском через логістичні обмеження та ризики дефіциту

Переговори та дедлайн

Попри заяви США про прогрес, Іран офіційно заперечує наявність прямих переговорів і висуває власні умови:

  • Контроль над Ормузькою протокою
  • Гарантії воєнних репарацій
  • Повне припинення ударів з боку США та Ізраїлю

Ключовою датою залишається 6 квітня — крайній термін, після якого можливе різке загострення.

Військова ескалація

Ситуація на місцях продовжує загострюватися:

  • Іран здійснив ракетно-дронову атаку на авіабазу Принца Султана
  • Пошкоджено американські літаки-заправники
  • 15 військових США поранено, з них 5 — критично
  • Пентагон розглядає можливість відправки до 10 000 додаткових військових

Можливі сценарії розвитку подій

Аналітики розглядають два основні сценарії:

  • Удар по острову Харг:
    • Може скоротити видобуток Ірану вдвічі
    • Призведе до негайного дефіциту на ринку
  • Окупація острова:
    • Вимагатиме тривалої військової присутності США
    • Ймовірно спровокує удари у відповідь по інфраструктурі Перської затоки

Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів

  • Диверсифікація джерел: блокування Ормузької протоки змушує імпортерів шукати альтернативні маршрути та постачальників
  • Логістична стійкість: перенаправлення танкерів і відмова страховиків підвищують витрати та ризики «постачання»
  • Стратегічні запаси: зростає значення резервів через ризик раптового дефіциту
  • Сценарії криз: атаки на експортні вузли можуть миттєво вивести з ринку значні обсяги нафти

Захист критичної інфраструктури

  • Військова складова: Іран вже посилив захист ключових об’єктів (ППО, мінування)
  • Ескалація ризиків: удари по енергетичній і водній інфраструктурі можуть мати гуманітарні наслідки
  • Міжнародна реакція: ООН попереджає, що атаки на цивільну інфраструктуру можуть бути класифіковані як воєнні злочини

Зміни у ціноутворенні

  • Цінова структура: премії за ризик та логістику стають ключовими компонентами ціни
  • Маржа: зростає через обмеження «постачання» і підвищені витрати транспортування
  • Конкуренція: обмеження доступу до іранської нафти змінює баланс між постачальниками

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

