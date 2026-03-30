Ціни на нафту перевищили $115 на тлі загострення навколо Ірану та загрози ударів по енергетичній інфраструктурі

Світові нафтові ринки різко відреагували на нову ескалацію конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Попри заяви про прогрес у переговорах, загрози знищення ключової енергетичної інфраструктури Ірану та фактичне блокування Ормузької протоки спричинили стрімке зростання цін і посилили ризики для глобального «постачання» нафти.

Ескалація конфлікту та ринок нафти: ключові фактори впливу

Геополітичний тиск і загрози інфраструктурі

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість повного знищення енергетичної інфраструктури Ірану у разі провалу переговорів щодо припинення вогню. Йдеться про електростанції, нафтові родовища, а також стратегічний експортний вузол — острів Харг.

Острів Харг забезпечує близько 90% експорту іранської сирої нафти

забезпечує близько Під загрозою також опинилися опреснювальні установки , критично важливі для водопостачання

, критично важливі для водопостачання Іран уже посилив оборону острова: системи ППО та мінування потенційних зон висадки

«Якщо угоди не буде досягнуто найближчим часом, ми повністю знищимо електростанції, нафтові свердловини та острів Харг», — Дональд Трамп

Ормузька протока: вузьке місце глобального «постачання»

Конфлікт фактично паралізував судноплавство через Ормузьку протоку — один із найважливіших енергетичних коридорів світу.

Через протоку проходить близько 20% світового «постачання» нафти

Більшість комерційного трафіку наразі зупинено або перенаправлено

Страхові компанії відмовляються покривати ризики перевезень у регіоні

Цінова реакція ринку

На цьому тлі ціни на нафту різко зросли:

Brent перевищив $115 за барель

WTI перевищив $100 за барель

Ринок перебуває під тиском через логістичні обмеження та ризики дефіциту

Переговори та дедлайн

Попри заяви США про прогрес, Іран офіційно заперечує наявність прямих переговорів і висуває власні умови:

Контроль над Ормузькою протокою

Гарантії воєнних репарацій

Повне припинення ударів з боку США та Ізраїлю

Ключовою датою залишається 6 квітня — крайній термін, після якого можливе різке загострення.

Військова ескалація

Ситуація на місцях продовжує загострюватися:

Іран здійснив ракетно-дронову атаку на авіабазу Принца Султана

на авіабазу Принца Султана Пошкоджено американські літаки-заправники

15 військових США поранено , з них 5 — критично

, з них 5 — критично Пентагон розглядає можливість відправки до 10 000 додаткових військових

Можливі сценарії розвитку подій

Аналітики розглядають два основні сценарії:

Удар по острову Харг : Може скоротити видобуток Ірану вдвічі Призведе до негайного дефіциту на ринку

: Окупація острова : Вимагатиме тривалої військової присутності США Ймовірно спровокує удари у відповідь по інфраструктурі Перської затоки

:

Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів

Диверсифікація джерел : блокування Ормузької протоки змушує імпортерів шукати альтернативні маршрути та постачальників

: блокування Ормузької протоки змушує імпортерів шукати альтернативні маршрути та постачальників Логістична стійкість : перенаправлення танкерів і відмова страховиків підвищують витрати та ризики «постачання»

: перенаправлення танкерів і відмова страховиків підвищують витрати та ризики «постачання» Стратегічні запаси : зростає значення резервів через ризик раптового дефіциту

: зростає значення резервів через ризик раптового дефіциту Сценарії криз: атаки на експортні вузли можуть миттєво вивести з ринку значні обсяги нафти

Захист критичної інфраструктури

Військова складова : Іран вже посилив захист ключових об’єктів (ППО, мінування)

: Іран вже посилив захист ключових об’єктів (ППО, мінування) Ескалація ризиків : удари по енергетичній і водній інфраструктурі можуть мати гуманітарні наслідки

: удари по енергетичній і водній інфраструктурі можуть мати гуманітарні наслідки Міжнародна реакція: ООН попереджає, що атаки на цивільну інфраструктуру можуть бути класифіковані як воєнні злочини

Зміни у ціноутворенні

Цінова структура : премії за ризик та логістику стають ключовими компонентами ціни

: премії за ризик та логістику стають ключовими компонентами ціни Маржа : зростає через обмеження «постачання» і підвищені витрати транспортування

: зростає через обмеження «постачання» і підвищені витрати транспортування Конкуренція: обмеження доступу до іранської нафти змінює баланс між постачальниками

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com