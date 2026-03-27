Японія розглядає втручання в нафтовий ринок для підтримки єни: новий інструмент чи ризикований експеримент?

Японія може вдатися до нетипового кроку — втручання в ринок нафтових ф’ючерсів — щоб стабілізувати курс національної валюти. Причиною є різке подорожчання енергоносіїв через війну на Близькому Сході, що посилює інфляцію та тиск на єну. Водночас ефективність такого підходу залишається під питанням, а ризики можуть перевищити потенційні вигоди.

Як нафтовий ринок впливає на курс єни

Японія критично залежить від імпорту енергоресурсів, що робить її економіку чутливою до коливань світових цін на нафту.

Ключові фактори впливу

Майже 100% споживання нафти покривається за рахунок імпорту

покривається за рахунок імпорту Понад 90% постачання надходить із Близького Сходу

надходить із Близького Сходу Зростання цін на нафту підвищує витрати на паливо, електроенергію та продовольство

Збільшення імпорту означає більший попит на долари, що послаблює єну

Після загострення конфлікту навколо Ірану курс єни суттєво знизився, наблизившись до ¥160 за долар, що є критичним рівнем для валютних інтервенцій.

Для стримування негативного ефекту уряд вже почав використовувати стратегічні резерви, оголосивши про вивільнення 80 млн барелів нафти.

Механізм можливого втручання

Уряд Японії розглядає можливість впливу на нафтовий ринок через фінансові інструменти, а не фізичні обсяги.

Потенційна модель дій

Продаж нафтових ф’ючерсів ( короткі позиції ) для зниження цін

) для зниження цін Поступове закриття позицій для мінімізації ринкового впливу

Розподіл операцій по різних термінах контрактів для уникнення концентрації

Виконання угод через великі фінансові установи

Міністерство фінансів Японії вже проводить консультації з банками, які мають досвід торгівлі нафтовими деривативами.

Такий підхід базується на тому, що «паперовий» ринок нафти (ф’ючерси та деривативи) значно перевищує фізичні обсяги, що потенційно дозволяє впливати на ціни без прямого втручання у постачання.

Масштаби та обмеження

Ймовірний обсяг інтервенцій буде значно меншим , ніж валютні операції

, ніж валютні операції Для порівняння: у 2024 році Японія витратила ¥5,9 трлн ($37 млрд) на підтримку єни

на підтримку єни Ефект від втручання в нафтовий ринок є експериментальним і непередбачуваним

Водночас навіть самі заяви про можливе втручання можуть впливати на ринок через зміну очікувань трейдерів.

Міжнародний досвід

Інші країни рідко використовують нафтові ринки для макроекономічного впливу.

Мексика застосовує хеджування для захисту доходів бюджету, а не для впливу на ціни

застосовує хеджування для захисту доходів бюджету, а не для впливу на ціни Petronas (Малайзія) використовує опціони для стабілізації доходів

використовує опціони для стабілізації доходів США розглядали подібний інструмент, але офіційно відмовилися від нього

Таким чином, японська ініціатива може стати унікальним кейсом прямого впливу на енергетичний ринок з валютною метою.

Ризики та обмеження

Висока волатильність ринку через геополітичні конфлікти

ринку через геополітичні конфлікти Ризик значних фінансових втрат у разі подальшого зростання цін

Обмежений вплив на валютний курс

Потенційна втрата довіри до уряду у разі невдачі

«Ймовірність втручання у ф’ючерси на нафту є надзвичайно низькою, принаймні у короткостроковій перспективі» — Джунья Танасе, стратег JPMorgan

Висновки

Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів

Посилення ролі фінансових інструментів у регулюванні ринку

у регулюванні ринку Зростання значення стратегічних резервів як швидкого інструменту стабілізації

як швидкого інструменту стабілізації Підвищення уваги до географічної диверсифікації постачання, враховуючи залежність Японії від Близького Сходу

Захист критичної інфраструктури

Акцент на економічних механізмах стабілізації замість прямого фізичного захисту

замість прямого фізичного захисту Залучення фінансових інститутів як елементу системної стійкості

Зростання ролі держави у координації ринкових очікувань

Зміни у ціноутворенні

Посилення впливу спекулятивних операцій на ціни

на ціни Залежність вартості енергоносіїв від валютного курсу та фінансових ринків

Формування ціни не лише через баланс попиту і пропозиції, а й через фінансові інструменти

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg