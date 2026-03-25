Європа на межі енергетичного дефіциту вже у квітні: Shell попереджає про ризики через конфлікт на Близькому Сході

Обновлено: Март 25, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Європа на межі енергетичного дефіциту вже у квітні: Shell попереджає про ризики через конфлікт на Близькому Сході

Європейський енергетичний ринок може зіткнутися з дефіцитом уже найближчим часом — у квітні 2026 року. Причиною є порушення глобальних «постачань» нафти, газу та нафтопродуктів через загострення конфлікту на Близькому Сході, який вже вплинув на ключові логістичні маршрути та виробничу інфраструктуру.

Глобальні ризики для енергетичної безпеки Європи

Загроза дефіциту енергоресурсів

  • Генеральний директор Shell Ваель Саван заявив, що дефіцит енергії в Європі можливий вже наступного місяця.
  • Ключова причина — порушення глобальних «постачань» через війну на Близькому Сході, яка триває вже четвертий тиждень.
  • Під загрозою:
    • авіаційне паливо (jet fuel) — вже постраждало;
    • дизель — наступний у зоні ризику;
    • бензин — очікується дефіцит із початком літнього сезону попиту.
  • Енергетична безпека прямо пов’язана з національною безпекою, наголосив Саван.

«Країни не можуть мати національну безпеку без енергетичної безпеки» — Ваель Саван, CEO Shell

Критична роль Ормузької протоки

  • Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових потоків нафти та LNG (*скрапленого природного газу*).
  • Конфлікт:
    • пошкодив ключову енергетичну інфраструктуру;
    • майже зупинив судноплавство через цей стратегічний маршрут.
  • Ланцюг впливу дефіциту:
    • спочатку — Південна Азія;
    • далі — Південно-Східна та Північно-Східна Азія;
    • з квітня — Європа.

Оцінки європейських урядів

  • Міністерка економіки Німеччини Катаріна Райхе підтвердила ризики:
  • дефіцит може виникнути наприкінці квітня або у травні, якщо конфлікт не завершиться.

Нові джерела постачання: ставка на Венесуелу

Стратегія Shell

  • Компанія активно шукає альтернативні джерела:
    • газові проєкти у Венесуелі — пріоритет;
    • оцінюються також нафтові активи.
  • Можливе схвалення 1–2 проєктів до кінця 2026 року за сприятливих умов.
  • Підписано попередні угоди з урядом Венесуели щодо розробки родовищ.

Інвестиційний контекст

  • Венесуела ухвалила нафтову реформу у січні 2026 року, але цього недостатньо для повного залучення інвесторів.
  • Shell та Chevron ведуть переговори щодо масштабних угод.
  • Потенційний обсяг відновлення нафтової галузі країни оцінюється у $100 млрд.

Висновки для ринку та України

Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів

  • Різке зростання ризиків дефіциту в Європі вже у короткостроковій перспективі.
  • Посилення конкуренції за ресурси між регіонами (Азія → Європа).
  • Активізація диверсифікації джерел постачання, зокрема через Латинську Америку.у.

Захист критичної інфраструктури

  • Пошкодження об’єктів на Близькому Сході демонструє вразливість глобальної енергосистеми.
  • Логістичні вузли (протоки, порти) залишаються ключовими точками ризику.
  • Необхідність:
    • розосередження інфраструктури;
    • інвестицій у резервні маршрути;
    • посилення захисту стратегічних об’єктів.

Зміни у ціноутворенні

  • Очікується:
    • зростання цін на дизель і бензин напередодні літнього сезону;
    • підвищення волатильності ринку;
    • збільшення маржі через дефіцит.
  • Вплив логістичних обмежень стає ключовим фактором формування ціни.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters

Автор:

(Всего статей: 2694)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: