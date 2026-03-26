ЄЦБ готується до рішучих дій: енергетичний шок через війну з Іраном може розігнати інфляцію до 6,3%

Європейський центральний банк (ЄЦБ) заявив про готовність швидко реагувати на зростання цін на енергоносії, спричинене війною на Близькому Сході. Попри те, що регулятор ще оцінює масштаби шоку, вже зараз існує ризик суттєвого прискорення інфляції та уповільнення економіки єврозони.
ЄЦБ між енергетичним шоком та ризиком нової інфляційної хвилі
Ситуація: зростання цін на енергію та нові інфляційні ризики
- ЄЦБ фіксує різке зростання цін на нафту та газ, спричинене війною з Іраном
- Очікується, що інфляція у 2026 році складе 2,6%, але за негативного сценарію може зрости до 6,3%
- Попри те, що ситуація відрізняється від кризи 2022 року, існують “причини для пильності”
- Активність приватного сектору в єврозоні вже сповільнилася до мінімуму з травня минулого року
“Ми не будемо діяти без достатньої інформації… але і не будемо паралізовані нерішучістю: наша відданість інфляції на рівні 2% є безумовною” — Крістін Лагард
Три сценарії реагування ЄЦБ
- Короткостроковий шок:
регулятор утримується від втручання, оскільки запізніла реакція може нашкодити економіці
- Помірне перевищення інфляції:
можливе обмежене коригування політики, особливо якщо причина — перебої у «постачанні» енергоносіїв
- Стійке та значне зростання інфляції:
необхідна жорстка та тривала реакція, щоб уникнути “розкручування” інфляції
Монетарна політика: курс на гнучкість
- ЄЦБ дотримується принципу data-dependent — рішення ухвалюються на основі нових даних
- Ключові рішення можуть прийматися вже на найближчих засіданнях — квітень, червень
- Можливе підвищення процентних ставок, якщо інфляційні ризики посиляться
- Регулятор не визначає наперед довгострокову траєкторію ставок — рішення ухвалюються покроково
“Для прийняття поточного рішення не потрібно знати всю майбутню траєкторію ставок” — Філіп Лейн
Фактор невизначеності: енергетична інфраструктура під ударом
- Атаки на енергетичну інфраструктуру в регіоні Перської затоки знижують шанси на швидку стабілізацію цін
- Існує ризик швидшої передачі зростання витрат у ціни для споживачів, ніж у 2022 році
- Компанії та працівники можуть активніше реагувати на інфляцію, закладаючи її у ціни та зарплати
“Ймовірність швидкої нормалізації зменшується” — Крістін Лагард
Оцінка ризиків: що визначатиме подальші дії
- Ключовим фактором є тривалість і масштаб енергетичного шоку
- Важливо, чи призведе він до довгострокового зростання загального рівня цін
- ЄЦБ підкреслює необхідність вчасно виявити момент, коли шок починає поширюватися на всю економіку
“Найважливіше — не початковий стрибок цін, а його довгострокові наслідки” — Оллі Рен
Економічні наслідки для Європи
- Зростання вартості енергоносіїв може загальмувати економічне зростання
- Є ризик повторення сценарію 2022 року, коли інфляція досягла двозначних показників
- Водночас наразі ЄЦБ стартує з нижчого рівня інфляції та нейтральної монетарної політики