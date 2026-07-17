Запаси газойлю в ARA впали до мінімуму майже за чотири роки на тлі рекордної маржі дизелю

Середні запаси газойлю в регіоні Амстердам — Роттердам — Антверпен у липні скоротилися на 4% проти червня — до 13,04 млн барелів, найнижчого рівня майже за чотири роки. Імпорт газойлю до найбільшого нафтопродуктового хабу Європи зменшився майже вдвічі. Водночас маржа європейського дизельного пального до Brent досягла рекордних $66,25 за барель.

Імпорт газойлю до ARA скоротився на 89 тис. барелів на добу

Середній обсяг незалежно збережених запасів газойлю в ARA у липні становив 13,04 млн барелів. Це на 500 тис. барелів менше за середній показник червня. До цієї категорії входять дизельне пальне та опалювальний газойль. За даними Insights Global, запаси зменшилися на 4% і перебувають на найнижчому рівні майже за чотири роки. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Однією з причин скорочення резервів стало послаблення вхідного потоку. У липні ARA імпортував у середньому 99 тис. барелів газойлю на добу проти 188 тис. барелів на добу в червні. Отже, постачання знизилося на 89 тис. барелів на добу, або приблизно на 47%. Основними джерелами вантажів стали Швеція з часткою 27%, Велика Британія — 22% і Франція — 14%. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

Падіння імпорту має більше значення, ніж саме скорочення запасів за один місяць. Коли резерви низькі, а надходження нових партій слабшає, ринок стає чутливішим до затримок танкерів, ремонтів НПЗ і різких змін попиту. Раніше «Термінал» аналізував, як Європа компенсувала скорочення близькосхідного постачання пального альтернативними вантажами.

Азійські запаси зростають, але регіональні баланси розходяться

Ситуація в Північно-Західній Європі відрізняється від динаміки в Сінгапурі. Середні запаси середніх дистилятів у сінгапурському хабі в липні зросли на 1,17 млн барелів, або на 15%, — до 9,11 млн барелів. Строки очікування низькосірчистого суднового газойлю скоротилися до 6–9 днів проти 8–10 днів тижнем раніше, що свідчить про локальне поліпшення доступності продукту. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

Регіон Категорія запасів Рівень у липні Зміна проти червня ARA Газойль, включно з дизпальним та опалювальним паливом 13,04 млн барелів −500 тис. барелів, або −4% Сінгапур Середні дистиляти 9,11 млн барелів +1,17 млн барелів, або +15%

Показники ARA та Сінгапуру не є повністю тотожними за складом продуктів, тому їх не можна безпосередньо підсумовувати або використовувати для розрахунку глобального балансу. Порівняння показує інше: збільшення резервів в одному хабі не означає автоматичного полегшення ситуації в іншому. Переміщення ресурсу залежить від ціни, фрахту, доступності танкерів, тривалості маршруту та конкуренції з боку інших імпортерів. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

Маржа дизелю до Brent піднялася до $66,25 за барель

Додатковий тиск створила нова ескалація між США та Іраном. 17 липня ф’ючерси на малосірчистий газойль торгувалися з рекордною премією $66,25 за барель до Brent. Reuters пов’язує зростання маржі з обмеженням руху через Ормузьку протоку, атаками на НПЗ та ризиком порушення судноплавства через Червоне море. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

Через Червоне море проходять вантажі, перенаправлені з маршрутів через Ормузьку протоку. Тому можливе блокування Баб-ель-Мандебської протоки створило б ризик одночасного обмеження двох ключових напрямків близькосхідного експорту. Докладніше цей канал впливу розглянуто в матеріалі про ризики для постачання через Ормузьку та Баб-ель-Мандебську протоки. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Європейський дизельний ринок входить у цей період із низькими запасами в ARA, скороченим імпортом і рекордною маржею готового продукту. Окремим чинником залишається заборона експорту дизпального з росії до 31 липня, яка змушує традиційних покупців російського ресурсу конкурувати за альтернативні партії на світовому ринку.

Джерела: Engine: запаси газойлю в ARA, Engine: запаси середніх дистилятів у Сінгапурі, Reuters: ціни, дизельна маржа та ризики для морських маршрутів.