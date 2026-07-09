росія заборонила експорт дизелю до 31 липня, європейська маржа зросла до рекорду

Reuters повідомив, що росія 8 липня запровадила заборону на експорт дизельного пального до 31 липня. Рішення ухвалили на тлі дефіциту пального, черг на АЗС і стрибків цін після систематичних українських ударів по російських НПЗ.

Заборона посилює конкуренцію за альтернативні партії дизелю

Віцепрем’єр росії Олександр Новак заявив на урядовій нараді, що ситуація з пальним залишається складною. За його словами, росія також почне імпортувати пальне у липні. Заборона поширюється і на виробників дизелю, але не стосується постачання за вже укладеними міжурядовими угодами, зокрема з Монголією.

Ринкова реакція була негайною. Benchmark-маржа європейського дизелю після оголошення заборони зросла до рекордних $60,17 за барель. Аналітик Sparta Commodities Абхішек Кумар зазначив у коментарі Reuters, що рішення росії припало на майже найгірший момент для ринку, оскільки війна з Іраном уже змусила ринок активно використовувати запаси для компенсації порушеного постачання з Близького Сходу.

Reuters також навів дані щодо падіння російського експорту. Морський експорт дизелю та газойлю з росії у червні впав на 39% проти попереднього місяця — до близько 1,8 млн т, а проти 3,35 млн т за той самий місяць минулого року скоротився на 46%. За даними Kpler, у період з 1 до 8 липня експорт становив лише 214 тис. барелів на добу проти 793 тис. барелів на добу за весь липень 2025 року та 842 тис. барелів на добу у липні 2021 року.

«Сьогодні було запроваджено заборону на експорт дизельного пального, і це дасть можливість збільшити постачання на внутрішній ринок», — сказав віцепрем’єр росії Олександр Новак.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.