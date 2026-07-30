Запаси нафтопродуктів у Фуджейрі впали на 23%, але легкі дистиляти відновилися з рекордного мінімуму

S&P Global Commodity Insights 29 липня 2026 року повідомило, що запаси нафтопродуктів у Фуджейрі в ОАЕ за тиждень до 27 липня зменшилися на 23%. Це найбільше тижневе падіння з лютого 2022 року. Водночас легкі дистиляти, до яких належать бензин і нафта, зросли на 41% після рекордно низького рівня попереднього тижня.

Регіональні запаси продуктів залишаються волатильними на тлі воєнних ризиків і обережності трейдерів

За даними Fujairah Oil Industry Zone, опублікованими 29 липня і наведеними S&P Global Commodity Insights, загальні запаси нафтопродуктів у Фуджейрі впали до 6,511 млн барелів — п’ятитижневого мінімуму. Падіння на 23% стало найбільшим із рекордного зниження на 28% за тиждень, що завершився 14 лютого 2022 року.

Найбільший внесок у скорочення дали важкі дистиляти, які використовуються як суднове паливо та для виробництва електроенергії. Їхні запаси знизилися на 41% до 3,488 млн барелів, мінімуму за шість тижнів.

Легкі дистиляти, зокрема бензин і нафта, навпаки, зросли на 41% до 1,581 млн барелів після рекордного мінімуму попереднього тижня. Середні дистиляти, зокрема авіапальне та дизель, знизилися на 4,2% до 1,442 млн барелів.

Трейдер із ОАЕ зазначив, що партії для поповнення запасів «плавають поза Фуджейрою».

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Commodity Insights.