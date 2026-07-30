Запаси нафтопродуктів у Фуджейрі впали на 23%, але легкі дистиляти відновилися з рекордного мінімуму

Обновлено: Июль 30, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Запаси нафтопродуктів у Фуджейрі впали на 23%, але легкі дистиляти відновилися з рекордного мінімуму

S&P Global Commodity Insights 29 липня 2026 року повідомило, що запаси нафтопродуктів у Фуджейрі в ОАЕ за тиждень до 27 липня зменшилися на 23%. Це найбільше тижневе падіння з лютого 2022 року. Водночас легкі дистиляти, до яких належать бензин і нафта, зросли на 41% після рекордно низького рівня попереднього тижня.

Регіональні запаси продуктів залишаються волатильними на тлі воєнних ризиків і обережності трейдерів

За даними Fujairah Oil Industry Zone, опублікованими 29 липня і наведеними S&P Global Commodity Insights, загальні запаси нафтопродуктів у Фуджейрі впали до 6,511 млн барелів — п’ятитижневого мінімуму. Падіння на 23% стало найбільшим із рекордного зниження на 28% за тиждень, що завершився 14 лютого 2022 року.

Найбільший внесок у скорочення дали важкі дистиляти, які використовуються як суднове паливо та для виробництва електроенергії. Їхні запаси знизилися на 41% до 3,488 млн барелів, мінімуму за шість тижнів.

Легкі дистиляти, зокрема бензин і нафта, навпаки, зросли на 41% до 1,581 млн барелів після рекордного мінімуму попереднього тижня. Середні дистиляти, зокрема авіапальне та дизель, знизилися на 4,2% до 1,442 млн барелів.

Трейдер із ОАЕ зазначив, що партії для поповнення запасів «плавають поза Фуджейрою».

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Commodity Insights.

Автор:

(Всего статей: 3315)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: