Видобуток рідких вуглеводнів поза ОПЕК+ зріс до рекордних 38,2 млн барелів на добу

Країни, що не входять до ОПЕК+, у липні виробляли приблизно 38,2 млн барелів рідких вуглеводнів на добу без урахування приросту обсягів на НПЗ. За попередньою оцінкою Energy Intelligence, це відповідає історичному максимуму, зафіксованому в травні.

Рекордний видобуток в Америці частково протистоїть скороченню пропозиції з регіонів, охоплених кризою

Energy Intelligence повідомив 18 серпня, що попередня оцінка видобутку рідких вуглеводнів країнами поза ОПЕК+ у липні становила 38,2 млн барелів на добу. Показник не включає приріст обсягів, який виникає під час переробки нафти, та дорівнює історичному максимуму, досягнутому в травні.

Основним джерелом високої пропозиції стали країни Америки. США, Бразилія, Аргентина та Гаяна видобували сиру нафту на рекордних рівнях. Energy Intelligence очікує, що ці виробники збережуть висхідну траєкторію до кінця 2026 року та у 2027 році.

Ця динаміка контрастує з ситуацією в ОПЕК+, де відновлення липневого видобутку в серпні почало слабшати на тлі геополітичних та логістичних обмежень. Саме тому обсяги виробництва поза ОПЕК+ стають важливою частиною глобального балансу сирої нафти.

Водночас наведені Energy Intelligence 38,2 млн барелів на добу характеризують саме фізичний видобуток рідких вуглеводнів і не означають автоматичного збільшення обсягів нафтопродуктів. Для ринку дизельного пального доступність сирої нафти залишається лише однією частиною ланцюга: фактична пропозиція пального залежить також від завантаження НПЗ та доступності логістичних маршрутів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Energy Intelligence.