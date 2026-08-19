Видобуток рідких вуглеводнів поза ОПЕК+ зріс до рекордних 38,2 млн барелів на добу

Обновлено: Август 19, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Видобуток рідких вуглеводнів поза ОПЕК+ зріс до рекордних 38,2 млн барелів на добу

Країни, що не входять до ОПЕК+, у липні виробляли приблизно 38,2 млн барелів рідких вуглеводнів на добу без урахування приросту обсягів на НПЗ. За попередньою оцінкою Energy Intelligence, це відповідає історичному максимуму, зафіксованому в травні.

Рекордний видобуток в Америці частково протистоїть скороченню пропозиції з регіонів, охоплених кризою

Energy Intelligence повідомив 18 серпня, що попередня оцінка видобутку рідких вуглеводнів країнами поза ОПЕК+ у липні становила 38,2 млн барелів на добу. Показник не включає приріст обсягів, який виникає під час переробки нафти, та дорівнює історичному максимуму, досягнутому в травні.

Основним джерелом високої пропозиції стали країни Америки. США, Бразилія, Аргентина та Гаяна видобували сиру нафту на рекордних рівнях. Energy Intelligence очікує, що ці виробники збережуть висхідну траєкторію до кінця 2026 року та у 2027 році.

Ця динаміка контрастує з ситуацією в ОПЕК+, де відновлення липневого видобутку в серпні почало слабшати на тлі геополітичних та логістичних обмежень. Саме тому обсяги виробництва поза ОПЕК+ стають важливою частиною глобального балансу сирої нафти.

Водночас наведені Energy Intelligence 38,2 млн барелів на добу характеризують саме фізичний видобуток рідких вуглеводнів і не означають автоматичного збільшення обсягів нафтопродуктів. Для ринку дизельного пального доступність сирої нафти залишається лише однією частиною ланцюга: фактична пропозиція пального залежить також від завантаження НПЗ та доступності логістичних маршрутів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Energy Intelligence.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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