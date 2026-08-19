Іран заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритою до виконання США умов червневої угоди

Іран не планує відкривати Ормузьку протоку, доки США не виконають зобов’язання за домовленостями про припинення вогню, укладеними в червні. Про це 18 серпня повідомив Argus із посиланням на спікера іранського парламенту Мохаммада Багера Галібафа.

Ключовий маршрут постачання нафти й нафтопродуктів залишається заблокованим політичною невизначеністю

За повідомленням Argus, Мохаммад Багер Галібаф заявив, що Іран збереже Ормузьку протоку закритою, доки США не виконають зобов’язання, передбачені угодою про припинення вогню, підписаною у червні.

Йдеться про меморандум, підписаний 18 червня, який передбачав 60-денний строк для припинення війни, досягнення домовленостей щодо ядерного питання та забезпечення безпечного судноплавства. Строк дії домовленостей сплив 17 серпня.

Argus повідомляє, що положення меморандуму також передбачали послаблення економічного та санкційного тиску з боку США. Однак домовленості почали руйнуватися ще в середині липня через суперечки щодо контролю та адміністрування Ормузької протоки.

Подальше загострення супроводжувалося атаками Ірану на судна та відновленням Сполученими Штатами морської блокади. Таким чином, станом на 18 серпня політичні умови для повноцінного відновлення транзиту через протоку, за повідомленням Argus, не були виконані.

Для фізичного ринку значення Ормузької протоки виходить за межі сирої нафти: Argus відносить повідомлення одночасно до ринків crude oil, freight, LPG, natural gas та oil products, тобто обмеження безпосередньо стосуються широкого спектра енергетичних вантажів і морської логістики.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.