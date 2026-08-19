Іран заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритою до виконання США умов червневої угоди

Обновлено: Август 19, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Іран заявив, що Ормузька протока залишатиметься закритою до виконання США умов червневої угоди

Іран не планує відкривати Ормузьку протоку, доки США не виконають зобов’язання за домовленостями про припинення вогню, укладеними в червні. Про це 18 серпня повідомив Argus із посиланням на спікера іранського парламенту Мохаммада Багера Галібафа.

Ключовий маршрут постачання нафти й нафтопродуктів залишається заблокованим політичною невизначеністю

За повідомленням Argus, Мохаммад Багер Галібаф заявив, що Іран збереже Ормузьку протоку закритою, доки США не виконають зобов’язання, передбачені угодою про припинення вогню, підписаною у червні.

Йдеться про меморандум, підписаний 18 червня, який передбачав 60-денний строк для припинення війни, досягнення домовленостей щодо ядерного питання та забезпечення безпечного судноплавства. Строк дії домовленостей сплив 17 серпня.

Argus повідомляє, що положення меморандуму також передбачали послаблення економічного та санкційного тиску з боку США. Однак домовленості почали руйнуватися ще в середині липня через суперечки щодо контролю та адміністрування Ормузької протоки.

Подальше загострення супроводжувалося атаками Ірану на судна та відновленням Сполученими Штатами морської блокади. Таким чином, станом на 18 серпня політичні умови для повноцінного відновлення транзиту через протоку, за повідомленням Argus, не були виконані.

Для фізичного ринку значення Ормузької протоки виходить за межі сирої нафти: Argus відносить повідомлення одночасно до ринків crude oil, freight, LPG, natural gas та oil products, тобто обмеження безпосередньо стосуються широкого спектра енергетичних вантажів і морської логістики.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.

Автор:

(Всего статей: 3549)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: