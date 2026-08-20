США та Індія нарощують експорт пального на тлі перебоїв із традиційними потоками до Європи

Обновлено: Август 20, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Перебої з постачанням нафтопродуктів із Близького Сходу та росії змінили глобальні торговельні потоки. Reuters 19 серпня повідомило, що НПЗ США та Індії збільшили експорт на ринки, які раніше значною мірою покладалися на ці джерела. Американський експорт дистилятів на початку серпня досяг рекордних 1,9 млн барелів на добу.

Європейський ринок став одним із напрямів посиленого експорту американських нафтопродуктів, тоді як глобальна переробка залишається нижчою за минулорічний рівень

За урядовими даними, які наводить Reuters, у тиждень, що завершився 7 серпня, США експортували рекордні 1,9 млн барелів на добу дистилятів, до яких належать дизельне пальне та пічне паливо. Експорт авіапального становив 443 тис. барелів на добу — трохи нижче рекорду 455 тис. барелів на добу, зафіксованого у травні.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, наведеними Reuters, глобальний обсяг нафтопереробки в липні становив близько 89 млн барелів на добу, що на 5 млн барелів на добу менше, ніж роком раніше. Світовий попит на нафту при цьому перевищував 100 млн барелів на добу.

Дані Kpler свідчать, що американські експортери зосередилися, зокрема, на європейських ринках, які раніше були великими покупцями близькосхідних нафтопродуктів. Іншим напрямом стали країни Латинської Америки, які до цього закуповували російські барелі.

Бразилія минулого місяця імпортувала зі США 196 тис. барелів дизпалива на добу — більш ніж удвічі більше, ніж у червні. Reuters пов’язує зміну потоків із продовженням російської заборони на експорт пального до січня 2027 року.

Додаткова пропозиція з Китаю також зросла: після послаблення експортних обмежень липневий експорт піднявся до 1,1 млн тонн, або 9,295 млн барелів, із 240 860 тонн у червні, за даними LSEG Research.

«Індія й надалі виконуватиме роль балансувального постачальника в Азії, коли регіональні ринки стають дефіцитнішими», — сказала Лін Є, віцепрезидентка Rystad Energy.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

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    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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