Запаси дизпалива та авіапального у Фуджейрі знизилися до 1,471 млн барелів

Обновлено: Август 20, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Запаси дизпалива та авіапального у Фуджейрі знизилися до 1,471 млн барелів

Загальні запаси нафтопродуктів у Фуджейрі за тиждень до 17 серпня зросли на 23% до 7,752 млн барелів, але ситуація за окремими групами пального була протилежною. За даними FOIZ, оприлюдненими 19 серпня, запаси середніх дистилятів — дизпалива та авіапального — скоротилися на 1,7% до 1,471 млн барелів, найнижчого рівня з 27 липня.

Зростання загальних запасів у Фуджейрі забезпечило важке паливо, тоді як запаси середніх і легких дистилятів продовжили знижуватися

Загальний обсяг запасів у торговельному хабі ОАЕ зріс до 7,752 млн барелів — максимуму з 20 липня, свідчать дані Fujairah Oil Industry Zone, які з 2017 року систематизує Platts, що входить до S&P Global Energy.

Запаси важких дистилятів, які використовуються для виробництва електроенергії та як суднове паливо, збільшилися одразу на 49% — до 5,35 млн барелів, також найвищого рівня з 20 липня. Продажі суднового пального в порту Фуджейра в липні більш ніж удвічі перевищили червневі, що стало першим місячним зростанням із січня.

Водночас середні дистиляти, до яких належать дизельне та авіаційне пальне, втратили 1,7% і скоротилися до 1,471 млн барелів. Запаси легких дистилятів, зокрема бензину й нафти, знизилися на 23% до рекордно низьких 931 тис. барелів і вперше опустилися нижче 1 млн барелів.

Цінові індикатори суднового пального також зросли. Platts оцінив доставлене у Фуджейрі суднове паливо із вмістом сірки 0,5% у $818 за тонну 18 серпня — на 0,4% вище за попередній день і на найвищому рівні з 24 липня. Високосірчисте паливо подорожчало на 2,4% до $618 за тонну.

Премія для пального 0,5%S із доставкою у Фуджейру до еталонного FOB Singapore 18 серпня становила $65,71 за тонну, що на 12% більше, ніж тижнем раніше.

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Energy.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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