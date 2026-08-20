Рух через Ормузьку протоку сповільнився: за добу пройшли лише шість товарних суден

19 серпня Reuters повідомило про подальше скорочення судноплавства через Ормузьку протоку. За даними Kpler, у вівторок протоку перетнули шість товарних суден проти дев’яти днем раніше та середнього показника 11 суден за попередні десять днів. Більшість судновласників уникали маршруту через відсутність чіткого сигналу про завершення блокади.

Ключовий маршрут для світових потоків нафти й газу формально залишається предметом суперечливих заяв, а фактичний трафік — нижчим за недавні рівні

Серед суден, що прямували до протоки, Kpler зафіксував порожній надвеликий нафтовий танкер VLCC, який рухався вздовж оманського боку протоки, а також два танкери — класів medium range та intermediate. У зворотному напрямку вийшли два середньотоннажні танкери з паливом і судно класу post-Panamax.

До війни через Ормузьку протоку проходила приблизно п’ята частина світових морських відвантажень сирої нафти та скрапленого природного газу. На момент публікації США заявляли про відкритість протоки, тоді як Іран стверджував, що вона залишається закритою для судноплавства.

Reuters також повідомило, що дві великі китайські судноплавні компанії, які до війни перевозили близько половини китайського імпорту близькосхідної нафти, із кінця липня не заводили свої танкери ані в Ормузьку протоку, ані в Баб-ель-Мандебську протоку. Інформацію агентство наводить із посиланням на Vortexa та суднового брокера.

На маршруті через Баб-ель-Мандеб Kpler зафіксував 30 проходів товарних суден за вихідні проти 19 за попередній тиждень. Водночас відвантажень саудівської нафти через цей маршрут система відстеження не зафіксувала. Хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії 20 липня.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.