Ірак відкриває експорт нафти для нових трейдерів і розширює альтернативні маршрути

Обновлено: Август 20, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Ірак відкриває експорт нафти для нових трейдерів і розширює альтернативні маршрути

Рада міністрів Іраку схвалила експорт нафти через різні міжнародні та внутрішні компанії з 1 вересня 2026 року. S&P Global Energy повідомило про рішення 19 серпня. Одночасно уряд дозволив створювати додаткові маршрути експорту та імпорту, імпортувати нафтопродукти й відновити інфраструктуру іраксько-турецького нафтопроводу.

Ірак намагається збільшити експортні та імпортні можливості після падіння видобутку й майже повного закриття Ормузької протоки

Нині весь іракський нафтовий експорт здійснює державна маркетингова організація SOMO. За останнім опитуванням Platts щодо ОПЕК+, Ірак у липні видобував 2,6 млн барелів на добу й залишався другим за обсягом виробником нафти в ОПЕК. До конфлікту з Іраном у лютому видобуток становив 3,22 млн барелів на добу.

У межах заходів із розширення експортних та імпортних потужностей уряд також дозволив закупівлю сирої нафти зі знижкою 30% до ціни SOMO або ціни, передбаченої федеральним бюджетом, залежно від того, яка з них нижча. Правило набуде чинності 1 вересня, а базова ціна визначатиметься щороку.

SOMO не надала S&P Global Energy оперативного коментаря щодо рішення.

Ірак паралельно працює над диверсифікацією маршрутів. Серед напрямів, які називає S&P Global Energy, — трубопровід до сирійського порту Баніяс та маршрут із Басри до турецького Джейхана через Кіркук. Міністр нафти отримав повноваження затверджувати й інші транспортні маршрути для експорту та імпорту нафти, а також імпорт нафтопродуктів.

Державній Oil Pipelines Co. дозволено розширювати наливну інфраструктуру. Уряд також погодив відновлення станції IT2A та допоміжної розвантажувальної станції IT1 потужністю 300 тис. барелів на добу. Ці об’єкти є частиною трубопровідної системи, що з’єднує родовища північного Іраку з середземноморським портом Джейхан.

Platts оцінив нафту Basrah Medium 18 серпня у $63,48 за барель проти недавнього максимуму $110,65 за барель 7 квітня.

Уряд заявив, що інфраструктурні роботи мають сприяти «швидкому постачанню імпортованої сировини без порушення принципів конкуренції та прозорості».

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Energy

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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