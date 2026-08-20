Ірак відкриває експорт нафти для нових трейдерів і розширює альтернативні маршрути

Рада міністрів Іраку схвалила експорт нафти через різні міжнародні та внутрішні компанії з 1 вересня 2026 року. S&P Global Energy повідомило про рішення 19 серпня. Одночасно уряд дозволив створювати додаткові маршрути експорту та імпорту, імпортувати нафтопродукти й відновити інфраструктуру іраксько-турецького нафтопроводу.

Ірак намагається збільшити експортні та імпортні можливості після падіння видобутку й майже повного закриття Ормузької протоки

Нині весь іракський нафтовий експорт здійснює державна маркетингова організація SOMO. За останнім опитуванням Platts щодо ОПЕК+, Ірак у липні видобував 2,6 млн барелів на добу й залишався другим за обсягом виробником нафти в ОПЕК. До конфлікту з Іраном у лютому видобуток становив 3,22 млн барелів на добу.

У межах заходів із розширення експортних та імпортних потужностей уряд також дозволив закупівлю сирої нафти зі знижкою 30% до ціни SOMO або ціни, передбаченої федеральним бюджетом, залежно від того, яка з них нижча. Правило набуде чинності 1 вересня, а базова ціна визначатиметься щороку.

SOMO не надала S&P Global Energy оперативного коментаря щодо рішення.

Ірак паралельно працює над диверсифікацією маршрутів. Серед напрямів, які називає S&P Global Energy, — трубопровід до сирійського порту Баніяс та маршрут із Басри до турецького Джейхана через Кіркук. Міністр нафти отримав повноваження затверджувати й інші транспортні маршрути для експорту та імпорту нафти, а також імпорт нафтопродуктів.

Державній Oil Pipelines Co. дозволено розширювати наливну інфраструктуру. Уряд також погодив відновлення станції IT2A та допоміжної розвантажувальної станції IT1 потужністю 300 тис. барелів на добу. Ці об’єкти є частиною трубопровідної системи, що з’єднує родовища північного Іраку з середземноморським портом Джейхан.

Platts оцінив нафту Basrah Medium 18 серпня у $63,48 за барель проти недавнього максимуму $110,65 за барель 7 квітня.

Уряд заявив, що інфраструктурні роботи мають сприяти «швидкому постачанню імпортованої сировини без порушення принципів конкуренції та прозорості».

Джерело: Terminal. За матеріалами: S&P Global Energy