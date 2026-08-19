Brent піднялася до $91,62 за барель на тлі нового загострення навколо Ормузу

19 серпня 2026 року ціни на нафту завершили торги на найвищих рівнях майже за чотири тижні. Brent зросла до $91,62 за барель, WTI — до $85,83. Reuters пов’язує рух із загостренням напруженості на Близькому Сході, рішенням ОАЕ призупинити фінансові та економічні операції з Іраном і невизначеністю щодо судноплавства через Ормузьку протоку.

Геополітична премія знову підтримала нафтові котирування, а ринок отримав суперечливі сигнали щодо фактичного статусу Ормузької протоки

Ф’ючерси Brent 19 серпня подорожчали на $0,60, або 0,7%, до $91,62 за барель. Американська WTI зросла на $0,89, або 1,1%, до $85,83 за барель. Обидва еталонні сорти завершили торги на найвищих рівнях із 24 липня.

Reuters зазначає, що інвестори реагували на посилення напруженості після рішення Об’єднаних Арабських Еміратів призупинити всі фінансові та економічні операції з Іраном. Додатковим фактором залишалася невизначеність щодо проходження суден Ормузькою протокою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном не ведуться, а Ормузька протока є відкритою. Іран водночас наполягав, що водний шлях залишається закритим для судноплавства. Тимчасова домовленість про припинення вогню завершилася 17 серпня.

На ринку одночасно діяли й фундаментальні фактори. За даними EIA, комерційні запаси сирої нафти у США за тиждень зросли на 4,4 млн барелів. Однак Reuters зазначає, що високі маржі переробки підтримують попит НПЗ на нафту, тоді як перебої в роботі російської нафтопереробки скорочують доступність нафтопродуктів.

«Ф’ючерси на нафту залишаються підтриманими геополітичною напруженістю на Близькому Сході, тепер і після заяви ОАЕ про припинення всіх фінансових зв’язків з Іраном через останні ракетні атаки», — заявив Денніс Кісслер, старший віцепрезидент із торгівлі BOK Financial.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.