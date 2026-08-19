Європа та Азія відчувають дефіцит нафтопродуктів через обмежені постачання з Близького Сходу

Комерційні нафтові хаби Європи й Азії демонструють напруження із запасами нафтопродуктів. Energy Intelligence пов’язує ситуацію з різким скороченням руху танкерів через Ормузьку протоку, через яку до кризи перевозили близько 3,5 млн барелів на добу близькосхідних нафтопродуктів.

Обмежене судноплавство через Ормуз скорочує доступність пального для основних імпортних регіонів

Energy Intelligence 18 серпня назвав Європу та Азію ключовими регіонами, які відчувають наслідки нестачі нафтопродуктів із Близького Сходу. До початку кризи танкери перевозили через Ормузьку протоку приблизно 3,5 млн барелів на добу нафтопродуктів.

Нині кількість таких проходів залишається обмеженою, через що ринок дедалі більше залежить від накопичених запасів та альтернативних джерел постачання. Видання характеризує ситуацію в комерційних центрах зберігання Європи та Азії як ознаку стресу для запасів.

Проблема стосується не лише сирої нафти. Обмеження експорту готових нафтопродуктів безпосередньо скорочує доступний для імпортерів пул бензину, дизпального, авіаційного та іншого пального, що підвищує значення запасів і диверсифікації маршрутів постачання.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Energy Intelligence.