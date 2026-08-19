Європа та Азія відчувають дефіцит нафтопродуктів через обмежені постачання з Близького Сходу

Обновлено: Август 19, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Європа та Азія відчувають дефіцит нафтопродуктів через обмежені постачання з Близького Сходу

Комерційні нафтові хаби Європи й Азії демонструють напруження із запасами нафтопродуктів. Energy Intelligence пов’язує ситуацію з різким скороченням руху танкерів через Ормузьку протоку, через яку до кризи перевозили близько 3,5 млн барелів на добу близькосхідних нафтопродуктів.

Обмежене судноплавство через Ормуз скорочує доступність пального для основних імпортних регіонів

Energy Intelligence 18 серпня назвав Європу та Азію ключовими регіонами, які відчувають наслідки нестачі нафтопродуктів із Близького Сходу. До початку кризи танкери перевозили через Ормузьку протоку приблизно 3,5 млн барелів на добу нафтопродуктів.

Нині кількість таких проходів залишається обмеженою, через що ринок дедалі більше залежить від накопичених запасів та альтернативних джерел постачання. Видання характеризує ситуацію в комерційних центрах зберігання Європи та Азії як ознаку стресу для запасів.

Проблема стосується не лише сирої нафти. Обмеження експорту готових нафтопродуктів безпосередньо скорочує доступний для імпортерів пул бензину, дизпального, авіаційного та іншого пального, що підвищує значення запасів і диверсифікації маршрутів постачання.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Energy Intelligence.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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