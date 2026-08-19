Rabobank: удари по російських НПЗ та криза в Ормузі одночасно посилюють тиск на дизельний ринок

Обновлено: Август 19, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Rabobank: удари по російських НПЗ та криза в Ормузі одночасно посилюють тиск на дизельний ринок

RaboResearch 18 серпня назвав війну в Ірані та перебої в Ормузькій протоці головними чинниками подорожчання енергоносіїв у 2026 році. Brent зріс із близько $60 за барель на початку року до $88 станом на 17 серпня, а атаки на російські НПЗ та експортну інфраструктуру сприяли різкому підвищенню цін на дизпальне.

На дизельний ринок одночасно діють обмеження постачання сировини та втрати нафтопереробної й експортної інфраструктури

У матеріалі RaboResearch, опублікованому 18 серпня, керівник напряму аграрних товарних ринків Carlos Mera та старша стратегиня з енергетики Florence Schmit розглянули поєднання двох джерел ризику для світового енергетичного ринку — кризи навколо Ормузької протоки та пошкоджень російської нафтопереробної й експортної інфраструктури.

За наведеними Rabobank даними, Brent розпочав 2026 рік приблизно на рівні $60 за барель, а станом на 17 серпня коштував близько $88 за барель. Таким чином, ринок сировини залишався значно дорожчим, ніж на початку року, та водночас характеризувався високою волатильністю.

RaboResearch пов’язує основну частину висхідного тиску на енергетичні ціни з війною в Ірані та подальшими перебоями в Ормузькій протоці. Окремо аналітики виділяють атаки на російські нафтопереробні заводи й експортну інфраструктуру, які, за їхньою оцінкою, сприяли різкому подорожчанню дизельного пального.

Таким чином, джерело розділяє два канали впливу: обмеження глобальних потоків сирої нафти через ключовий морський маршрут та скорочення доступності переробних і експортних потужностей, пов’язаних із постачанням готових нафтопродуктів. Саме їх одночасна дія визначає поточне середовище високих і нестабільних цін.

Джерело: Terminal. За матеріалами: RaboResearch.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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