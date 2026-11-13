США готують продовження винятків із закону Джонса для стримування цін на бензин і дизпальне

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає продовження тимчасових винятків із закону Джонса, які дозволяють окремим іноземним суднам перевозити нафту та інші вантажі між американськими портами. За інформацією Reuters від 12 листопада, новий механізм може передбачати індивідуальне погодження рейсів. Мета заходу — збільшити транспортну гнучкість і послабити логістичні обмеження, що впливають на ціни моторного пального.

Послаблення каботажних обмежень має розширити можливості внутрішнього транспортування нафтопродуктів

Reuters із посиланням на чотири галузеві джерела повідомило, що американська адміністрація готується продовжити дію винятків із Jones Act — закону, який регулює перевезення вантажів між портами США.

Закон вимагає, щоб такі перевезення виконували судна американської побудови, які належать американським компаніям та укомплектовані американськими екіпажами.

За інформацією двох джерел агентства, наступне продовження винятків може передбачати перевірку кожного рейсу окремо замість загального дозволу для іноземних суден.

Попереднє продовження діяло з серпня до 15 листопада 2026 року. Reuters зазначає, що нинішній період послаблення обмежень став найдовшим за історію закону, якому понад сто років.

Представник Білого дому повідомив агентству, що остаточного рішення щодо продовження винятків поки не ухвалено.

Вартість моторного пального

За даними автомобільної асоціації AAA, 12 листопада середня ціна бензину у США становила близько $3,91 за галон проти $2,98 до початку війни США та Ірану.

Дизельне пальне подорожчало до $6,10 за галон порівняно з $3,76 до початку конфлікту.

Reuters зазначає, що винятки із закону Джонса використовувалися адміністрацією як один з інструментів обмеження транспортних витрат і зменшення дефіциту доступних танкерів для внутрішніх перевезень.

Водночас окремі галузеві аналітики вважають, що навіть розширення доступу іноземних суден може зменшити вартість бензину лише на кілька центів за галон.

За офіційними даними, у березні та травні було надано близько 300 дозволів у межах загальних винятків. Після запровадження обмеженішого механізму в серпні їхня кількість становила приблизно 48.

Таким чином, адміністрація розглядає транспортне регулювання як окремий інструмент впливу на паливні ціни, хоча очікуваний безпосередній ефект для споживачів залишається обмеженим.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.