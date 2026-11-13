Судновий газойль у Гібралтарі дорожчий за Роттердам на $184 за тонну: шторм призупинив вхід суден до порту

12 листопада 2026 року ціна низькосірчистого суднового газойлю LSMGO у Гібралтарі перевищувала відповідний показник Роттердама на $184 за тонну. За даними ENGINE станом на 09:00 GMT, за добу LSMGO подорожчав у Гібралтарі на $13 за тонну, а в Роттердамі — на $9. Одночасно сильний вітер і хвилювання моря призвели до призупинення вхідного руху суден у Гібралтарі. На бункерування очікували 14 суден, окремі постачальники повідомляли про затримки понад 12 годин. Для забезпечення доступності пального покупцям рекомендували оформлювати замовлення за 6–7 днів. Дані свідчать про збереження локальної цінової премії та логістичних обмежень.

Цінова премія Гібралтару до Роттердама становила $184 за тонну LSMGO

Європейські ціни на суднове пальне 12 листопада 2026 року переважно зростали, проте їхня динаміка суттєво відрізнялася залежно від порту та виду продукту.

За інформацією спеціалізованого видання ENGINE, станом на 09:00 за Гринвічем ціна низькосірчистого суднового газойлю LSMGO у Гібралтарі збільшилася за добу на $13 за тонну.

У Роттердамі зростання становило $9 за тонну.

Отже, за останню добу різниця між змінами цін двох портів дорівнювала $4 за тонну.

При цьому абсолютна премія LSMGO у Гібралтарі до Роттердама становила $184 за тонну.

Для низькосірчистого суднового мазуту VLSFO ціна у Гібралтарі збільшилася на $27 за тонну, а в Роттердамі — лише на $4.

У результаті премія Гібралтару за VLSFO до Роттердама зросла на $23 за тонну.

Для високосірчистого суднового мазуту HSFO зафіксовано різноспрямований рух: у Гібралтарі ціна збільшилася на $17 за тонну, тоді як у Роттердамі зменшилася на $1.

Таким чином, цінова динаміка різних видів суднового пального не була однаковою навіть у межах двох великих європейських бункерувальних центрів.

Шторм призупинив вхід суден до Гібралтару, на бункерування очікували 14 суден

За інформацією портового агента MH Bland, несприятливі погодні умови обмежили роботу Гібралтарського порту.

Швидкість вітру становила приблизно 25 вузлів, а висота хвиль перевищувала 1,5 м.

Через погоду вхідний рух суден до порту було призупинено. Водночас окремі операції залишалися можливими в межах зовнішньої портової зони.

Станом на час повідомлення 14 суден очікували на бункерування.

Окремі постачальники повідомляли про затримки понад 12 годин.

У сусідньому Альхесірасі спостерігалося накопичення суден на внутрішніх якірних стоянках.

На якірній стоянці Сеути бункерувальні операції було повністю призупинено через несприятливі погодні умови. Водночас постачання через берегові трубопровідні системи залишалося можливим за погодженням із лоцманською службою.

За оцінкою трейдера, опитаного ENGINE, доступність суднового пального для оперативного постачання в Гібралтарській протоці залишалася обмеженою.

Покупцям рекомендували розміщувати замовлення за 6–7 днів, щоб мати достатній вибір постачальників.

Такі строки є оперативною рекомендацією учасника ринку, а не гарантованим часом постачання для всіх операторів.

Локальні логістичні обмеження можуть підтримувати премії навіть за зниження нафтових цін

Висока премія Гібралтару до Роттердама свідчить про суттєву різницю умов постачання суднового газойлю між портами.

Водночас на підставі одного цінового спостереження неможливо визначити, яку частину цієї різниці формують погодні обмеження, доступність бункерувальних барж, запаси або інші чинники.

У попередні дні «Термінал» уже висвітлював цінову різницю між Гібралтаром і Роттердамом та обмеження оперативного бункерування в європейських портах.

Нові дані від 12 листопада уточнюють ситуацію: цінова премія LSMGO зберігається на високому рівні одночасно з тимчасовими обмеженнями судноплавства через погоду.

Для ринку автомобільного дизпального важливо враховувати, що LSMGO є окремим видом суднового газойлю з власними специфікаціями та умовами ціноутворення.

Його бункерувальна ціна не є прямим еквівалентом фізичних котирувань автомобільного дизпального стандарту EN 590.

Проте затримки суден і висока вартість бункерування можуть збільшувати витрати морських перевізників.

Для європейських та українських імпортерів нафтопродуктів такі зміни становлять інтерес через потенційний вплив на вартість морської логістики. Кількісно визначити цей вплив без даних про конкретні маршрути, фрахтові ставки та транспортні контракти неможливо.

Джерело: ENGINE