Середня ціна дизпального у США зросла до $5,454 за галон

U.S. Energy Information Administration 18 серпня зафіксувала середню роздрібну ціну дорожнього дизпального у США на рівні $5,454 за галон станом на 17 серпня. За тиждень показник зріс на $0,197, повернувшись до рівнів, близьких до весняних максимумів.

Після короткого серпневого зниження американське дизпальне знову різко подорожчало

За щотижневими даними EIA, середня американська ціна дорожнього дизельного пального 17 серпня становила $5,454 за галон. 10 серпня вона дорівнювала $5,257, а 3 серпня — $5,348. Таким чином, за останній звітний тиждень ціна збільшилася на $0,197 за галон.

Поточний рівень також значно перевищує значення початку липня. 6 липня EIA фіксувала $4,578 за галон, 13 липня — $4,796, 20 липня — $5,134, а 27 липня — $5,313. Після цього на початку серпня ціна піднялася до $5,348.

Весняний ціновий стрибок був ще різкішим: середня ціна зросла з $3,897 за галон 2 березня до $5,071 16 березня та $5,643 6 квітня. У червні вона поступово знизилася до $4,668 за галон наприкінці місяця, після чого знову почала підніматися.

Для порівняння, 18 серпня 2025 року середня ціна становила $3,713 за галон. Опублікована EIA серія є офіційним щотижневим індикатором роздрібної вартості дорожнього дизпального та включає податки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.