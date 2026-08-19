Середня ціна дизпального у США зросла до $5,454 за галон

Обновлено: Август 19, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Середня ціна дизпального у США зросла до $5,454 за галон

U.S. Energy Information Administration 18 серпня зафіксувала середню роздрібну ціну дорожнього дизпального у США на рівні $5,454 за галон станом на 17 серпня. За тиждень показник зріс на $0,197, повернувшись до рівнів, близьких до весняних максимумів.

Після короткого серпневого зниження американське дизпальне знову різко подорожчало

За щотижневими даними EIA, середня американська ціна дорожнього дизельного пального 17 серпня становила $5,454 за галон. 10 серпня вона дорівнювала $5,257, а 3 серпня — $5,348. Таким чином, за останній звітний тиждень ціна збільшилася на $0,197 за галон.

Поточний рівень також значно перевищує значення початку липня. 6 липня EIA фіксувала $4,578 за галон, 13 липня — $4,796, 20 липня — $5,134, а 27 липня — $5,313. Після цього на початку серпня ціна піднялася до $5,348.

Весняний ціновий стрибок був ще різкішим: середня ціна зросла з $3,897 за галон 2 березня до $5,071 16 березня та $5,643 6 квітня. У червні вона поступово знизилася до $4,668 за галон наприкінці місяця, після чого знову почала підніматися.

Для порівняння, 18 серпня 2025 року середня ціна становила $3,713 за галон. Опублікована EIA серія є офіційним щотижневим індикатором роздрібної вартості дорожнього дизпального та включає податки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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