Світова переробка впала майже на 5 млн барелів на добу: дефіцит дизелю підтримують НПЗ і логістика

Світові НПЗ у липні переробляли близько 81 млн барелів на добу — майже на 5 млн барелів на добу менше, ніж роком раніше. Потоки нафти й нафтопродуктів через Ормузьку протоку в серпні скоротилися приблизно до 2 млн барелів на добу проти близько 18 млн до війни. Одночасно зменшуються запаси пального, а фрахт танкерів із Близького Сходу різко дорожчає.

Проблема ринку змістилася від сирої нафти до переробки

Дефіцит готового пального зберігається навіть після того, як нафтові котирування відійшли від кризових максимумів. У колонці Reuters Open Interest від 18 серпня наведено дані Міжнародного енергетичного агентства, за якими глобальна переробка у липні становила приблизно 81 млн барелів на добу — майже на 5 млн барелів на добу менше, ніж у липні 2025 року.

Основними причинами названо втрату частини нафтопереробних потужностей на Близькому Сході та пошкодження російських НПЗ. За таких умов навіть наявність сирої нафти не гарантує відповідного приросту дизельного пального: обмежувальним елементом стає здатність переробити сировину та доставити готовий продукт споживачеві.

Європа входить у цю ситуацію з уже скороченим резервом. «Термінал» раніше повідомляв, що запаси газойлю в ARA опустилися до мінімуму майже за чотири роки.

Через Ормуз проходить лише частина довоєнного потоку

За даними Kpler, на які посилається Reuters, до війни через Ормузьку протоку проходило приблизно 18 млн барелів сирої нафти та нафтопродуктів на добу. У липні потік скоротився до 4,8 млн барелів на добу, а від початку серпня становив близько 2 млн барелів на добу.

Сукупний близькосхідний експорт у серпні оцінювався у 9,5 млн барелів на добу — менш як половина від 21 млн барелів на добу у 2025 році. При цьому статистика залишається невизначеною через використання суден із вимкненими системами автоматичної ідентифікації.

Дефіцит пропозиції посилюється станом запасів. За наведеними Reuters даними МЕА, глобальні спостережувані запаси нафти в другому кварталі скорочувалися темпом 2,4 млн барелів на добу — це найбільше квартальне падіння щонайменше за десятиліття. Запаси дизельного пального у США перебувають на найнижчому сезонному рівні за три десятиліття.

Фрахт додає ще одну премію до вартості пального

Ставки для VLCC на маршруті з Близького Сходу до Китаю зросли приблизно з $300 тис. на добу на початку липня до $490 тис. на добу. Reuters оцінює останній рівень приблизно у $5 на барель і майже у десять разів вище за ставки на початку року.

Причини — небажання судновласників заходити до зон бойових дій та необхідність перевозити нафту й пальне з віддаленіших джерел. У результаті на ціну дизелю одночасно тиснуть три обмеження: скорочена переробка, низькі запаси та дорожча логістика. Для імпортозалежних ринків саме ця комбінація пояснює, чому здешевлення сирої нафти не обов’язково швидко переходить у нижчу ціну готового продукту. Подібне розходження між нафтою, гуртом та роздрібом «Термінал» фіксував і в аналізі українського ринку дизельного пального.

Джерело: Темінал. За матеріалами: Reuters Open Interest.