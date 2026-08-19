Світова переробка впала майже на 5 млн барелів на добу: дефіцит дизелю підтримують НПЗ і логістика

Обновлено: Август 19, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Світові НПЗ у липні переробляли близько 81 млн барелів на добу — майже на 5 млн барелів на добу менше, ніж роком раніше. Потоки нафти й нафтопродуктів через Ормузьку протоку в серпні скоротилися приблизно до 2 млн барелів на добу проти близько 18 млн до війни. Одночасно зменшуються запаси пального, а фрахт танкерів із Близького Сходу різко дорожчає.

Проблема ринку змістилася від сирої нафти до переробки

Дефіцит готового пального зберігається навіть після того, як нафтові котирування відійшли від кризових максимумів. У колонці Reuters Open Interest від 18 серпня наведено дані Міжнародного енергетичного агентства, за якими глобальна переробка у липні становила приблизно 81 млн барелів на добу — майже на 5 млн барелів на добу менше, ніж у липні 2025 року.

Основними причинами названо втрату частини нафтопереробних потужностей на Близькому Сході та пошкодження російських НПЗ. За таких умов навіть наявність сирої нафти не гарантує відповідного приросту дизельного пального: обмежувальним елементом стає здатність переробити сировину та доставити готовий продукт споживачеві.

Європа входить у цю ситуацію з уже скороченим резервом. «Термінал» раніше повідомляв, що запаси газойлю в ARA опустилися до мінімуму майже за чотири роки.

Через Ормуз проходить лише частина довоєнного потоку

За даними Kpler, на які посилається Reuters, до війни через Ормузьку протоку проходило приблизно 18 млн барелів сирої нафти та нафтопродуктів на добу. У липні потік скоротився до 4,8 млн барелів на добу, а від початку серпня становив близько 2 млн барелів на добу.

Сукупний близькосхідний експорт у серпні оцінювався у 9,5 млн барелів на добу — менш як половина від 21 млн барелів на добу у 2025 році. При цьому статистика залишається невизначеною через використання суден із вимкненими системами автоматичної ідентифікації.

Дефіцит пропозиції посилюється станом запасів. За наведеними Reuters даними МЕА, глобальні спостережувані запаси нафти в другому кварталі скорочувалися темпом 2,4 млн барелів на добу — це найбільше квартальне падіння щонайменше за десятиліття. Запаси дизельного пального у США перебувають на найнижчому сезонному рівні за три десятиліття.

Фрахт додає ще одну премію до вартості пального

Ставки для VLCC на маршруті з Близького Сходу до Китаю зросли приблизно з $300 тис. на добу на початку липня до $490 тис. на добу. Reuters оцінює останній рівень приблизно у $5 на барель і майже у десять разів вище за ставки на початку року.

Причини — небажання судновласників заходити до зон бойових дій та необхідність перевозити нафту й пальне з віддаленіших джерел. У результаті на ціну дизелю одночасно тиснуть три обмеження: скорочена переробка, низькі запаси та дорожча логістика. Для імпортозалежних ринків саме ця комбінація пояснює, чому здешевлення сирої нафти не обов’язково швидко переходить у нижчу ціну готового продукту. Подібне розходження між нафтою, гуртом та роздрібом «Термінал» фіксував і в аналізі українського ринку дизельного пального.

Джерело: Темінал. За матеріалами: Reuters Open Interest.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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