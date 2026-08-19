Дизпальне у Великій Британії подешевшало до 181,38 пенса за літр після серії літніх подорожчань

Обновлено: Август 19, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Дизпальне у Великій Британії подешевшало до 181,38 пенса за літр після серії літніх подорожчань

Офіційна статистика Великої Британії, оновлена 18 серпня, зафіксувала середню ціну ультранизькосірчистого дизпального на рівні 181,38 пенса за літр за тиждень, що розпочався 17 серпня. Тижнем раніше показник становив 181,97 пенса за літр.

Після зростання в липні та на початку серпня британська ціна дизпального знизилася на 0,59 пенса за літр за тиждень

Department for Energy Security and Net Zero 18 серпня опублікував чергове оновлення щотижневої статистики дорожнього пального. Середня роздрібна ціна ультранизькосірчистого дизельного пального за тиждень від 17 серпня становила 181,38 пенса за літр.

Порівняно з попереднім тижнем, коли середній показник дорівнював 181,97 пенса, дизпальне подешевшало на 0,59 пенса за літр. Водночас воно залишалося суттєво дорожчим, ніж на початку липня: 6 липня середня ціна становила 164,77 пенса за літр, 20 липня — 167,08 пенса, 27 липня — 173,97 пенса, а 3 серпня — 179,19 пенса.

Для порівняння, середня ціна бензину ULSP за тиждень від 17 серпня становила 161,12 пенса за літр проти 162,15 пенса тижнем раніше. Таким чином, розрив між середніми цінами дизпального та бензину залишався значним.

Офіційна таблиця також фіксує податкові параметри: ставка паливного збору для ULSD становила 52,95 пенса за літр, а ставка ПДВ — 20%. Ці значення не змінилися порівняно з попередніми тижнями, тому тижневе зниження роздрібної ціни не було результатом зміни наведених у статистиці податкових ставок.

Джерело: Terminal. За матеріалами: UK Department for Energy Security and Net Zero.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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