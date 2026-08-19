Дизпальне у Великій Британії подешевшало до 181,38 пенса за літр після серії літніх подорожчань

Офіційна статистика Великої Британії, оновлена 18 серпня, зафіксувала середню ціну ультранизькосірчистого дизпального на рівні 181,38 пенса за літр за тиждень, що розпочався 17 серпня. Тижнем раніше показник становив 181,97 пенса за літр.

Після зростання в липні та на початку серпня британська ціна дизпального знизилася на 0,59 пенса за літр за тиждень

Department for Energy Security and Net Zero 18 серпня опублікував чергове оновлення щотижневої статистики дорожнього пального. Середня роздрібна ціна ультранизькосірчистого дизельного пального за тиждень від 17 серпня становила 181,38 пенса за літр.

Порівняно з попереднім тижнем, коли середній показник дорівнював 181,97 пенса, дизпальне подешевшало на 0,59 пенса за літр. Водночас воно залишалося суттєво дорожчим, ніж на початку липня: 6 липня середня ціна становила 164,77 пенса за літр, 20 липня — 167,08 пенса, 27 липня — 173,97 пенса, а 3 серпня — 179,19 пенса.

Для порівняння, середня ціна бензину ULSP за тиждень від 17 серпня становила 161,12 пенса за літр проти 162,15 пенса тижнем раніше. Таким чином, розрив між середніми цінами дизпального та бензину залишався значним.

Офіційна таблиця також фіксує податкові параметри: ставка паливного збору для ULSD становила 52,95 пенса за літр, а ставка ПДВ — 20%. Ці значення не змінилися порівняно з попередніми тижнями, тому тижневе зниження роздрібної ціни не було результатом зміни наведених у статистиці податкових ставок.

Джерело: Terminal. За матеріалами: UK Department for Energy Security and Net Zero.