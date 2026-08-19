Відновлення видобутку ОПЕК+ у липні почало згортатися вже в серпні

Обновлено: Август 19, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Відновлення видобутку ОПЕК+ у липні почало згортатися вже в серпні

Видобуток нафти країнами ОПЕК+ у липні зростав другий місяць поспіль, однак залишався приблизно на 13% нижчим за середній довоєнний рівень. За оцінкою Energy Intelligence, у серпні активність знову наближається до травневих мінімумів через загострення між США та Іраном і майже повне закриття Баб-ель-Мандебської протоки.

Липневе відновлення пропозиції ОПЕК+ не переросло у стійке збільшення фізичних потоків

Energy Intelligence повідомив 18 серпня, що сукупний видобуток сирої нафти країнами ОПЕК+ у липні зріс другий місяць поспіль. Проте навіть після цього відновлення обсяг залишався приблизно на 13% нижчим за середні рівні до початку війни.

У серпні тенденція почала змінюватися. За оцінкою видання, виробнича активність повертається в напрямку травневих мінімумів. Серед основних причин названо жорсткіші позиції США та Ірану, а також майже повне закриття Баб-ель-Мандебської протоки, яке розпочалося в липні та додатково посилило дефіцит пропозиції.

Energy Intelligence окремо підкреслює невизначеність навколо переговорного процесу: Вашингтон і Тегеран не можуть погодитися навіть щодо того, чи відбуваються переговори. Станом на середину серпня видання оцінювало можливість швидкого прориву як низьку.

Це має значення для оцінки реальної пропозиції ОПЕК+: формальне збільшення видобутку не гарантує аналогічного відновлення доступних для міжнародного ринку потоків, якщо ключові морські маршрути залишаються обмеженими. Energy Intelligence зазначає, що така ситуація погіршує перспективи видобутку ОПЕК+ до кінця 2026 року.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Energy Intelligence.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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