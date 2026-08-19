Відновлення видобутку ОПЕК+ у липні почало згортатися вже в серпні

Видобуток нафти країнами ОПЕК+ у липні зростав другий місяць поспіль, однак залишався приблизно на 13% нижчим за середній довоєнний рівень. За оцінкою Energy Intelligence, у серпні активність знову наближається до травневих мінімумів через загострення між США та Іраном і майже повне закриття Баб-ель-Мандебської протоки.

Липневе відновлення пропозиції ОПЕК+ не переросло у стійке збільшення фізичних потоків

Energy Intelligence повідомив 18 серпня, що сукупний видобуток сирої нафти країнами ОПЕК+ у липні зріс другий місяць поспіль. Проте навіть після цього відновлення обсяг залишався приблизно на 13% нижчим за середні рівні до початку війни.

У серпні тенденція почала змінюватися. За оцінкою видання, виробнича активність повертається в напрямку травневих мінімумів. Серед основних причин названо жорсткіші позиції США та Ірану, а також майже повне закриття Баб-ель-Мандебської протоки, яке розпочалося в липні та додатково посилило дефіцит пропозиції.

Energy Intelligence окремо підкреслює невизначеність навколо переговорного процесу: Вашингтон і Тегеран не можуть погодитися навіть щодо того, чи відбуваються переговори. Станом на середину серпня видання оцінювало можливість швидкого прориву як низьку.

Це має значення для оцінки реальної пропозиції ОПЕК+: формальне збільшення видобутку не гарантує аналогічного відновлення доступних для міжнародного ринку потоків, якщо ключові морські маршрути залишаються обмеженими. Energy Intelligence зазначає, що така ситуація погіршує перспективи видобутку ОПЕК+ до кінця 2026 року.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Energy Intelligence.