Китай збільшив експорт дизпального на 88% за місяць після послаблення обмежень

Обновлено: Август 19, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Китай збільшив експорт дизпального на 88% за місяць після послаблення обмежень

Китайський експорт дизельного пального в липні зріс на 88% порівняно з червнем — до 810 тис. тонн. Пекін почав послаблювати обмеження, запроваджені після нафтового шоку та закриття Ормузької протоки. Зростання експорту створює додаткову пропозицію для глобального ринку, де нафтопродукти залишаються дефіцитними.

Китайські НПЗ поступово повертають на зовнішній ринок обсяги пального, обмежені після початку кризи

За даними китайської митниці, загальний експорт нафтопродуктів у липні становив 4,65 млн тонн проти 4,36 млн тонн у червні. У річному вимірі показник залишався на 12,9% нижчим, але порівняно з попереднім місяцем зріс на 6,7%. У червні експорт уже збільшився на 29% порівняно з травнем.

Найпомітнішою була динаміка дизельного пального. Його експорт зріс на 88% за місяць — до 810 тис. тонн, приблизно повернувшись до рівня липня попереднього року. Цей обсяг приблизно на 50% перевищив середньомісячний показник минулого року.

Китай різко обмежив експорт пального у березні, щоб захистити внутрішній ринок від нафтового шоку, спричиненого закриттям Ормузької протоки. У липні влада почала послаблювати ці обмеження, а в серпні схвалила обсяги експорту, достатні для перевищення довоєнних рівнів.

Інші види пального відновлюються нерівномірно. Китай експортував у липні 420 тис. тонн бензину — на 55,3% менше, ніж роком раніше, але на 320% більше, ніж у червні. Експорт авіаційного пального зріс на 42% за місяць, до 1,32 млн тонн, залишаючись на 33% нижчим за торішній показник.

Reuters зазначає, що можливість продавати більше пального за кордон, де ціни вищі, створює для китайських НПЗ додатковий стимул збільшувати виробництво, а згодом — і закупівлі сирої нафти.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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