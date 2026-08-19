Казахстанські нафтові вантажі переорієнтовують із Балтики на Чорне море

Казахстанські партії KEBCO почали перенаправляти з Усть-Луги до Новоросійська. Зміна маршрутів має вивільнити близько 100 тис. барелів на добу потужності в балтійському порту, тоді як значна частина казахстанської нафти спрямовується на НПЗ Середземномор’я та Європи.

Ризики судноплавства в Чорному морі змінюють розподіл експортних потоків між Балтикою та південним маршрутом

За інформацією чотирьох джерел Reuters, росія переводить транзит казахстанської нафти з балтійського порту Усть-Луга до Новоросійська. План передбачає спрямування всіх казахстанських транзитних обсягів через Чорне море з кінця серпня щонайменше до завершення вересня.

Щонайменше дві партії KEBCO, які мали завантажуватися в Усть-Лузі наприкінці серпня, уже переорієнтовано на Новоросійськ. У вересні завантаження KEBCO в балтійському порту наразі не плануються.

Це вивільняє близько 100 тис. барелів на добу експортної потужності Усть-Луги. Одночасно російські експортери стикаються з труднощами під час фрахтування суден для Чорного моря: частина судновласників не погоджується працювати в регіоні через безпекові ризики, що вже спричинило затримки завантажень.

Reuters повідомляє, що більшість KEBCO продається середземноморським НПЗ або постачається на європейські заводи, які належать казахстанській KazMunayGas.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.