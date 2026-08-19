Казахстанські нафтові вантажі переорієнтовують із Балтики на Чорне море

Обновлено: Август 19, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Казахстанські нафтові вантажі переорієнтовують із Балтики на Чорне море

Казахстанські партії KEBCO почали перенаправляти з Усть-Луги до Новоросійська. Зміна маршрутів має вивільнити близько 100 тис. барелів на добу потужності в балтійському порту, тоді як значна частина казахстанської нафти спрямовується на НПЗ Середземномор’я та Європи.

Ризики судноплавства в Чорному морі змінюють розподіл експортних потоків між Балтикою та південним маршрутом

За інформацією чотирьох джерел Reuters, росія переводить транзит казахстанської нафти з балтійського порту Усть-Луга до Новоросійська. План передбачає спрямування всіх казахстанських транзитних обсягів через Чорне море з кінця серпня щонайменше до завершення вересня.

Щонайменше дві партії KEBCO, які мали завантажуватися в Усть-Лузі наприкінці серпня, уже переорієнтовано на Новоросійськ. У вересні завантаження KEBCO в балтійському порту наразі не плануються.

Це вивільняє близько 100 тис. барелів на добу експортної потужності Усть-Луги. Одночасно російські експортери стикаються з труднощами під час фрахтування суден для Чорного моря: частина судновласників не погоджується працювати в регіоні через безпекові ризики, що вже спричинило затримки завантажень.

Reuters повідомляє, що більшість KEBCO продається середземноморським НПЗ або постачається на європейські заводи, які належать казахстанській KazMunayGas.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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