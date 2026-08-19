Понад 90% зафіксованих танкерних проходів через Ормуз відбуваються з вимкненими сигналами AIS

Обновлено: Август 19, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Понад 90% зафіксованих танкерних проходів через Ормуз відбуваються з вимкненими сигналами AIS

Танкерні потоки через Ормузьку протоку продовжуються попри нові атаки та погіршення дипломатичної ситуації. Lloyd’s List повідомляє, що понад 90% зареєстрованих проходів тепер здійснюються з вимкненими AIS-транспондерами, що різко погіршує прозорість фізичних потоків.

Ринок зберігає фізичні постачання через Ормуз, але дедалі більша частина перевезень стає непрозорою

За даними Lloyd’s List від 18 серпня, рух танкерів через Ормузьку протоку залишається відносно стійким попри нові атаки, політичну ескалацію та повідомлення про першу загибель моряка в протоці в межах нинішньої кризи.

Понад 90% зафіксованих танкерних переходів відбуваються з вимкненими сигналами автоматичної ідентифікаційної системи AIS. Через це відкриті системи відстеження суден дедалі гірше відображають фактичні масштаби руху нафти через ключовий транспортний коридор.

Виробники Перської затоки та великі танкерні оператори одночасно переміщують частину вантажів до офшорних точок перевалки. Така модель дозволяє підтримувати експортні потоки, але змінює організацію фрахту та підвищує значення спеціалізованої транспортної інфраструктури.

Lloyd’s List зазначає, що ці процеси підтримують високий рівень ставок на ринку танкерних перевезень навіть за збереження фактичного руху нафти через регіон.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Lloyd’s List.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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