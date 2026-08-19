Понад 90% зафіксованих танкерних проходів через Ормуз відбуваються з вимкненими сигналами AIS

Танкерні потоки через Ормузьку протоку продовжуються попри нові атаки та погіршення дипломатичної ситуації. Lloyd’s List повідомляє, що понад 90% зареєстрованих проходів тепер здійснюються з вимкненими AIS-транспондерами, що різко погіршує прозорість фізичних потоків.

Ринок зберігає фізичні постачання через Ормуз, але дедалі більша частина перевезень стає непрозорою

За даними Lloyd’s List від 18 серпня, рух танкерів через Ормузьку протоку залишається відносно стійким попри нові атаки, політичну ескалацію та повідомлення про першу загибель моряка в протоці в межах нинішньої кризи.

Понад 90% зафіксованих танкерних переходів відбуваються з вимкненими сигналами автоматичної ідентифікаційної системи AIS. Через це відкриті системи відстеження суден дедалі гірше відображають фактичні масштаби руху нафти через ключовий транспортний коридор.

Виробники Перської затоки та великі танкерні оператори одночасно переміщують частину вантажів до офшорних точок перевалки. Така модель дозволяє підтримувати експортні потоки, але змінює організацію фрахту та підвищує значення спеціалізованої транспортної інфраструктури.

Lloyd’s List зазначає, що ці процеси підтримують високий рівень ставок на ринку танкерних перевезень навіть за збереження фактичного руху нафти через регіон.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Lloyd’s List.