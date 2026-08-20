Дефіцит бензину в росії змусив мережі знову обмежити продаж пального

19 серпня мережі АЗС у москві та інших регіонах росії знову запровадили ліміти на продаж бензину. Reuters пов’язує дефіцит із атаками на НПЗ, сезонним попитом і позаплановими ремонтами. Влада вже застосовує заборону експорту, імпорт нафтопродуктів і послаблення вимог до якості пального.

Проблеми російської нафтопереробки дедалі сильніше обмежують внутрішню пропозицію бензину

Reuters повідомив 19 серпня 2026 року, що дефіцит пального почав посилюватися у травні та до липня поширився на більшість російських регіонів. Після тимчасового послаблення обмежень у москві в червні ліміти знову повернулися.

На автоматизованих АЗС Gazprom Neft продаж бензину й дизпалива обмежили 40 літрами на покупця. На інших станціях мережі бензину відпускали не більше 60 літрів на автомобіль, тоді як дизель продавався без обмежень.

Rosneft встановила загальноросійський ліміт бензину 30 літрів на автомобіль. Tatneft обмежила продаж 50 літрами. Lukoil також запровадив обмеження в москві та навколишньому регіоні, посилаючись на підвищений попит, позапланове технічне обслуговування НПЗ та необхідність підтримувати стабільну роботу АЗС.

Для збільшення внутрішньої пропозиції російська влада заборонила експорт бензину й дизпалива, послабила окремі вимоги до якості та почала імпортувати нафтопродукти. Такі заходи безпосередньо впливають на доступність експортних ресурсів на зовнішньому ринку.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.