Дефіцит бензину в росії змусив мережі знову обмежити продаж пального

Обновлено: Август 20, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Дефіцит бензину в росії змусив мережі знову обмежити продаж пального

19 серпня мережі АЗС у москві та інших регіонах росії знову запровадили ліміти на продаж бензину. Reuters пов’язує дефіцит із атаками на НПЗ, сезонним попитом і позаплановими ремонтами. Влада вже застосовує заборону експорту, імпорт нафтопродуктів і послаблення вимог до якості пального.

Проблеми російської нафтопереробки дедалі сильніше обмежують внутрішню пропозицію бензину

Reuters повідомив 19 серпня 2026 року, що дефіцит пального почав посилюватися у травні та до липня поширився на більшість російських регіонів. Після тимчасового послаблення обмежень у москві в червні ліміти знову повернулися.

На автоматизованих АЗС Gazprom Neft продаж бензину й дизпалива обмежили 40 літрами на покупця. На інших станціях мережі бензину відпускали не більше 60 літрів на автомобіль, тоді як дизель продавався без обмежень.

Rosneft встановила загальноросійський ліміт бензину 30 літрів на автомобіль. Tatneft обмежила продаж 50 літрами. Lukoil також запровадив обмеження в москві та навколишньому регіоні, посилаючись на підвищений попит, позапланове технічне обслуговування НПЗ та необхідність підтримувати стабільну роботу АЗС.

Для збільшення внутрішньої пропозиції російська влада заборонила експорт бензину й дизпалива, послабила окремі вимоги до якості та почала імпортувати нафтопродукти. Такі заходи безпосередньо впливають на доступність експортних ресурсів на зовнішньому ринку.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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