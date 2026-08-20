Спред бензин–нафта в Європі перевищив $300 за тонну, але попит на компоненти змішування залишається слабким

Обновлено: Август 20, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Спред бензин–нафта в Європі перевищив $300 за тонну, але попит на компоненти змішування залишається слабким

Європейська економіка виробництва бензину залишається сприятливою, однак високі маржинальні показники поки не перетворилися на сильний попит на нафту та високооктанові компоненти. Водночас рекордно низький рівень Рейну ускладнює внутрішню логістику.

Сильні бензинові спреди поєднуються зі слабким попитом на сировину та надлишком нафти

Argus повідомив 19 серпня 2026 року, що спред між бензином і нафтою протягом попереднього тижня знову перевищив $300 за тонну. Спред між вересневим і жовтневим свопами Eurobob oxy 17 серпня закрився на рівні $93,75 за тонну — це найсильніша backwardation із жовтня 2022 року. Backwardation означає, що ближній контракт коштує дорожче за пізніший.

Попри сприятливу економіку змішування бензину, закупівельний інтерес до нафти та високооктанових компонентів, зокрема реформату, сповільнився. Незалежні запаси нафти в хабі Амстердам–Роттердам–Антверпен 13 серпня досягли 598 тис. тонн, що на 74% більше, ніж місяцем раніше.

Додатковий тиск створила логістика Рейном. Рівень води біля критичної ділянки Кауб у серпні впав до рекордних 17 см, через що верхня частина Рейну стала переважно недоступною для барж. Це обмежило доставку сировини на внутрішні нафтохімічні підприємства та вивезення продукції.

Середній дисконт європейського crack spread нафти до ф’ючерсів Ice Brent за попередній тиждень становив близько $4 за барель, а до оперативних котирувань North Sea Dated — приблизно $7 за барель.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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