Спред бензин–нафта в Європі перевищив $300 за тонну, але попит на компоненти змішування залишається слабким

Європейська економіка виробництва бензину залишається сприятливою, однак високі маржинальні показники поки не перетворилися на сильний попит на нафту та високооктанові компоненти. Водночас рекордно низький рівень Рейну ускладнює внутрішню логістику.

Сильні бензинові спреди поєднуються зі слабким попитом на сировину та надлишком нафти

Argus повідомив 19 серпня 2026 року, що спред між бензином і нафтою протягом попереднього тижня знову перевищив $300 за тонну. Спред між вересневим і жовтневим свопами Eurobob oxy 17 серпня закрився на рівні $93,75 за тонну — це найсильніша backwardation із жовтня 2022 року. Backwardation означає, що ближній контракт коштує дорожче за пізніший.

Попри сприятливу економіку змішування бензину, закупівельний інтерес до нафти та високооктанових компонентів, зокрема реформату, сповільнився. Незалежні запаси нафти в хабі Амстердам–Роттердам–Антверпен 13 серпня досягли 598 тис. тонн, що на 74% більше, ніж місяцем раніше.

Додатковий тиск створила логістика Рейном. Рівень води біля критичної ділянки Кауб у серпні впав до рекордних 17 см, через що верхня частина Рейну стала переважно недоступною для барж. Це обмежило доставку сировини на внутрішні нафтохімічні підприємства та вивезення продукції.

Середній дисконт європейського crack spread нафти до ф’ючерсів Ice Brent за попередній тиждень становив близько $4 за барель, а до оперативних котирувань North Sea Dated — приблизно $7 за барель.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.