Через Ормуз пройшли лише шість товарних суден: LPG-логістика залишається обмеженою

18 серпня Reuters повідомило, що за попередню добу Ормузьку протоку перетнули лише шість товарних суден проти середніх 11 за попередні десять днів. Серед зафіксованих суден був великий газовоз VLGC Xavia, який зайшов у Перську затоку без вантажу, та середній LPG-газовоз, що вийшов із затоки. Дані підтверджують, що спеціалізований флот для перевезення пропану й бутану продовжує користуватися маршрутом, але загальна інтенсивність судноплавства залишається низькою.

Шість проходів проти середніх одинадцяти

За даними Kpler, які наводить Reuters, у понеділок через Ормузьку протоку пройшли шість товарних суден: три прямували до Перської затоки та три виходили з неї. Це майже вдвічі менше за десятиденний середній показник у 11 суден. У суботу було зафіксовано три проходи, у неділю — два. Частина суден може проходити із вимкненими транспондерами і тому не потрапляти до статистики відстеження.

Для ринку LPG важливим є склад зафіксованого трафіку. VLGC Xavia зайшов у протоку іранським маршрутом у баласті, тобто без вантажу. VLGC — це великі спеціалізовані газовози, які переважно перевозять скраплені нафтові гази, передусім пропан і бутан. Одночасно із Перської затоки вийшов середній LPG-газовоз.

Порожній VLGC важливий для наступного циклу експорту

Захід Xavia до Перської затоки без вантажу не є підтвердженням конкретної майбутньої партії LPG, оскільки Reuters не повідомляє ані порт завантаження, ані продавця, ані обсяг. Водночас сам рух VLGC усередину затоки свідчить, що великотоннажний LPG-флот не припинив використовувати Ормуз.

Зворотний рух середнього LPG-газовоза підтверджує наявність фактичного вихідного потоку скрапленого газу. Однак даних одного дня недостатньо, щоб зробити висновок про стабільне відновлення близькосхідного експорту: загальна кількість товарних проходів залишається нижчою за недавній середній рівень.

Раніше ситуація була ще жорсткішою. Reuters повідомляло, що після перебоїв у Перській затоці Індія, яка до конфлікту отримувала близько 90% імпортного LPG із Близького Сходу, різко збільшила закупівлі у США. У червні американські постачання до Індії очікувалися на рівні 1,1–1,2 млн тонн, тоді як імпорт LPG до країни у квітні впав до 696 тис. тонн.

Низький трафік підтримує залежність ринку від альтернативних маршрутів

Для глобального LPG-ринку Ормузька протока важлива не лише як географічний маршрут, а як канал доступу до великих експортних центрів Перської затоки. До попередніх перебоїв Indian Oil Corp шукала VLGC приблизною місткістю 45 тис. тонн для завантаження LPG у Рас-Лаффані в Катарі, Міна-ель-Ахмаді в Кувейті або Рувайсі в ОАЕ. Усі ці вантажі потребують проходження через Ормуз.

Для європейського ринку наслідок такого обмеження є непрямим: коли традиційні азійські покупці не можуть отримувати достатньо близькосхідного LPG, вони збільшують закупівлі з альтернативних джерел, насамперед зі США. Під час попереднього різкого скорочення близькосхідного експорту Reuters фіксувало зростання американських поставок до Азії та обмеження можливостей швидко замінити ресурс через завантаженість експортних терміналів і довшу морську логістику.

Цей механізм уже проявлявся на європейському ринку. «Термінал» раніше аналізував, як скорочення трафіку через Ормуз посилює залежність LPG-ринку від американського пропану, а також як дорожчий фрахт VLGC може частково нейтралізувати перевагу дешевшого американського ресурсу. Структурно ця залежність накладається на зростання ролі імпорту в європейському LPG-балансі у 2026 році.

Джерела: Reuters: судноплавство через Ормузьку протоку 18 серпня, Reuters: переорієнтація імпорту LPG Індії, Reuters: використання VLGC для LPG із Перської затоки, Reuters: заміщення близькосхідного LPG американським ресурсом.