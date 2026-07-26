LPG між дешевшим ресурсом і дорожчою логістикою: що змінилося на світовому ринку 24–26 липня

Світовий ринок скрапленого нафтового газу наприкінці липня отримав два протилежні сигнали. Американські пропан і бутан подешевшали, а влада Гонконгу знизила граничні ціни автогазу. Водночас рух танкерів через Ормузьку протоку фактично припинився, атаки на судна посилили воєнні ризики, а ставки фрахту великих газовозів перевищили $100 тис. на добу.

Ормуз перестав бути лише дорогою логістикою

24 липня LPG-танкер Disha під прапором Мозамбіку атакували невідомою ракетою в іранських територіальних водах поблизу Ормузької протоки. Судно прямувало до Перської затоки. На борту перебували 28 громадян Індії, усі вони, за повідомленням посольства Індії в Тегерані, залишилися живими.

Інцидент важливий для ринку не лише як окрема атака. До початку нинішнього конфлікту через Ормузьку протоку проходило близько п’ятої частини світових енергетичних постачань і, за наведеними галузевими оцінками, приблизно 30% світової торгівлі LPG.

За даними Windward, протягом 24 годин до 25 липня протоку перетнуло лише одне судно — невеликий суховантаж. Вхідних проходів не було, а кількість танкерів, що пройшли в будь-якому напрямку, становила нуль. В окремий 12-годинний проміжок не зафіксовано жодного проходу. Поодинокі судна, які ще використовували маршрут, були переважно завдовжки менш як 82 метри.

Для постачальників це означає, що проблема перейшла від високої вартості доставки до фізичної недоступності частини ресурсу. Пропан або бутан можуть залишатися на експортному терміналі, але без безпечного проходу газовоза не стають реальною пропозицією для покупця.

США перейшли до силового контролю судноплавства

Американські сили зупинили в Оманській затоці 230-метровий LPG-танкер MT Lavine. За наведеними даними, судно здійснило чотири спроби пройти лінію блокади, після чого для його зупинення застосували вогонь.

Танкер не передавав сигнал автоматичної ідентифікаційної системи AIS із 15 липня. Дані відстеження вказували, що він вийшов із Ємену 9 липня без вантажу, а його ймовірною метою могла бути перевалка «борт у борт» поблизу Дубая орієнтовно до 31 липня.

Загалом американські сили, за наведеними повідомленнями, перенаправили 12 суден, зупинили із застосуванням сили два та висадили оглядові групи ще на два судна.

Ризики поширилися на Червоне море

25 липня хусити завдали ракетних ударів по районах Джизана та Янбу на західному узбережжі Саудівської Аравії. Супутникові системи зафіксували п’ять теплових аномалій у східній частині нафтопереробного комплексу Джизан потужністю близько 400 тис. барелів на добу.

Через Баб-ель-Мандеб протягом доби до 25 липня пройшло 31 судно: 17 у вхідному і 14 у вихідному напрямку. Попередньої доби було 39 суден: 20 і 19 відповідно. Добова кількість проходів зменшилася на 8 суден, або приблизно на 20,5%. Одноденне зниження, однак, ще не доводить сталого скорочення судноплавства.

Фрахт VLGC перевищив $100 тис. на добу

Погіршення безпеки вже позначилося на вартості спеціалізованого флоту. Середній еквівалент тайм-чартерної ставки Dorian LPG у січні–березні становив $63 615 на добу, що було на 80% більше, ніж роком раніше. У червні ставка перевищила $68 тис., а в липні — $100 тис. на добу.

Рівень $100 тис. був на $36 385, або приблизно на 57,2%, вищим за середній показник січня–березня і щонайменше на $32 тис., або на 47,1%, перевищував червневий рівень у $68 тис.

Американський ресурс подешевшав, але доставка — ні

24 липня пропан Mont Belvieu коштував $0,75 за галон, що було на 2,38% менше, ніж попереднього дня. Розрахунково попередня ціна становила близько $0,768 за галон. Водночас показник залишався на 4,65% вищим, ніж місяць тому, і на 4,72% — ніж роком раніше.

Індикативна ціна бутану Mont Belvieu 24 липня становила $493,1 за тонну проти $515 днем раніше. Денне зниження дорівнювало $21,9 за тонну, або близько 4,25%.

Протягом тижня показник змінювався так: 20 липня — $468,3, 21 липня — $481,5, 22 липня — $498, 23 липня — $515, 24 липня — $493,1 за тонну. Попри денну корекцію, котирування залишалося на $24,8 за тонну, або приблизно на 5,3%, вищим за рівень 20 липня.

Водночас ці дані походять із вторинного профільного джерела, тому їх слід розглядати як індикативні, а не як остаточний біржовий бенчмарк.

Гонконг знизив ціни автогазу на всіх 12 станціях

Влада Гонконгу встановила граничні ціни автомобільного LPG на серпень 2026 року в діапазоні від 3,65 до 4,59 HK$/л. На всіх 12 спеціалізованих автогазових станціях ціна зменшилася на однакові 0,91 HK$/л.

На найдешевшій станції вона знизилася з 4,56 до 3,65 HK$/л, або приблизно на 20%. На найдорожчій — із 5,50 до 4,59 HK$/л, або на 16,5%.

Гонконзька формула враховує міжнародну ціну LPG за попередній місяць та операційну складову, яку переглядають двічі на рік — 1 лютого та 1 червня.

США посилюють роль головного альтернативного постачальника

Американський експорт LPG у квітні досяг рекордних 3,3 млн барелів на добу, а частка США у світовій торгівлі оцінювалася приблизно у 50%.

24 липня в Корпус-Крісті, штат Техас, стартувала реалізація нового залізнично-автомобільного термінала All LPGas для експорту пропану. Заявлений обсяг інвестицій становить $50 млн. Проєкт розвивають у партнерстві з Phillips 66 та Grupo SIMSA / All Energy, а головним напрямком експорту визначено Мексику. Термінал буде підключений до мережі Canadian Pacific Kansas City.

Бангладеш тим часом запросив 10 американських компаній подати заяви про зацікавленість у довгостроковому постачанні LPG. Обсяги, формулу ціни та строки можливих контрактів не розкрито.

Інші сигнали ринку

Індонезія зберегла ставку імпортного мита на визначені категорії LPG на рівні 0% до 31 грудня 2026 року. Рішення закріплено постановою № 50/2026, що набрала чинності 21 червня 2026 року, і стосується кодів 9845.10.00 та 9845.20.00.

У Північно-Східній Азії розрахунковий грошовий результат роботи нафтових парових крекінгів погіршився з мінус $219 за тонну за тиждень до 2 липня до мінус $303 за тонну за тиждень до 9 липня. Збитковість поглибилася на $84 за тонну, або приблизно на 38,4%, що обмежує готовність нафтохімічних компаній купувати дорожчу сировину.

Франція дозволила у висотних будівлях кондиціонери з холодоагентами класу A3, зокрема пропаном R290, за максимальної заправки менш як 300 грамів. Відмова ЄС від фторованих холодоагентів для нових автономних і спліт-систем має завершитися до 2035 року.

В Україні на 24 липня була призначена біржова сесія зі скрапленого газу за участю GT Logistics. Торги мали тривати з 11:00 до 13:00, ціновий крок становив 10 грн, а гарантійний внесок — 5% вартості заявки. Дані про реалізований обсяг і середньозважену ціну у відкритому доступі відсутні.

Ціна LPG дедалі більше залежить від доставки

Останні події тижня показали, що світовий ринок фактично отримав дві ціни. Перша — вартість пропану або бутану в точці виробництва. Друга — повна ціна доставленого вантажу з урахуванням фрахту, воєнного страхування, простою, подовження маршруту та дефіциту спеціалізованого флоту.

Поки пропан у США подешевшав до $0,75 за галон, бутан — на 4,25% за добу, а автогаз у Гонконзі — на 0,91 HK$/л, через Ормуз не пройшов жоден танкер, а фрахт VLGC перевищив $100 тис. на добу.

Тому зниження окремих котирувань ще не означає формування стійкого низхідного тренду. За збереження блокування Ормузу головними індикаторами для LPG будуть кількість проходів газовозів, ставки воєнного страхування, доступність VLGC-флоту та швидкість переорієнтації покупців на американські поставки.

Джерел: Термінал

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