Вибух на нафтопродуктовому терміналі в Роттердамі: одна людина загинула, шестеро постраждали

13 серпня на об’єкті зберігання нафтопродуктів у порту Роттердама стався вибух, унаслідок якого одна людина загинула та шестеро були поранені. Інцидент стався під час технічних робіт на одному з резервуарів Gunvor. На момент публікації поліція не бачила безпосередніх ознак диверсії, а основні нафтопереробні об’єкти порту продовжували роботу.

Інцидент стався в найбільшому європейському порту, але підтвердженого порушення роботи місцевих НПЗ не було

Reuters повідомив, що вибух стався близько 11:30 за місцевим часом на одному з резервуарів сховища нафтопродуктів. Представник Gunvor заявив, що інцидент відбувся під час технічного обслуговування. Компанія співпрацює з місцевою владою.

Порт Роттердама є найбільшим у Європі та одним із ключових центрів імпорту і зберігання сирої нафти та пального. Тут розташований НПЗ Shell Pernis потужністю 404 тис. барелів на добу, а також нафтопереробні підприємства BP, ExxonMobil і Vitol.

Shell повідомила, що вибух не вплинув на її операції. ExxonMobil заявила, що окреме відключення електроенергії було усунено і НПЗ потужністю 191 тис. барелів на добу працював у нормальному режимі. Адміністрація порту підкреслила, що відключення електроенергії не було пов’язане з вибухом.

Поліція розслідує причини події. За її даними на момент публікації Reuters, негайних ознак саботажу не виявлено, однак перевірялися всі можливі версії.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.