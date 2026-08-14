TotalEnergies запропонувала іракську нафту поза Ормузькою протокою з премією близько $10 за барель

Трейдинговий підрозділ TotalEnergies Totsa запропонував нафту Basrah Medium із завантаженням поза Ормузькою протокою. За даними трейдерів, премія становила близько $10 за барель до котирувань Dubai. Така пропозиція з’явилася на тлі небажання частини покупців відправляти танкери до іракських терміналів Basrah через ризик атак.

Ризик проходження Ормузької протоки почав безпосередньо відображатися у способі продажу та премії на фізичну нафту

13 серпня Reuters із посиланням на трьох трейдерів повідомив, що Totsa, торговельний підрозділ TotalEnergies, пропонує іракську нафту із завантаженням за межами Ормузької протоки. Метою такої структури продажу є обхід проблем, які виникли через тривале порушення судноплавства у протоці.

За словами двох трейдерів, сорт Basrah Medium пропонувався з премією близько $10 за барель до котирувань Dubai. Reuters не наводив у матеріалі обсягу запропонованих партій.

Іракська державна маркетингова компанія SOMO раніше запросила довгострокових клієнтів забрати контрактні серпневі обсяги з терміналів Basrah, розташованих усередині Перської затоки. Однак багато покупців не хотіли направляти судна до затоки через ризик атак.

За даними Reuters, нафтовий трафік через Ормузьку протоку залишається значною мірою порушеним від початку війни США й Ізраїлю з Іраном наприкінці лютого. Пропозиція Totsa є конкретним прикладом того, як фізичний ринок адаптує базис завантаження та цінові умови до обмежень морської логістики.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.