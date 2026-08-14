EIA очікує Brent у середньому по $85 за барель у III кварталі та близько $69 у 2027 році

У серпневому прогнозі EIA середня ціна Brent у III кварталі 2026 року оцінюється у $85 за барель, а у 2027 році — приблизно у $69. Через Ормузьку протоку у II кварталі проходило в середньому лише 4,9 млн барелів на добу нафти й рідких вуглеводнів проти 21,6 млн барелів на добу у IV кварталі 2025 року.

EIA пов’язує високі ціни 2026 року з різким скороченням потоків через Ормузьку протоку та зниженням глобальних запасів

ENGINE 13 серпня оприлюднило основні параметри серпневого Short-Term Energy Outlook Управління енергетичної інформації США. EIA очікує, що Brent у III кварталі 2026 року коштуватиме в середньому $85 за барель, після чого у 2027 році середня ціна знизиться приблизно до $69.

За оцінкою EIA, транспортування сирої нафти та інших рідких вуглеводнів через Ормузьку протоку скоротилося з 21,6 млн барелів на добу у IV кварталі 2025 року до 4,9 млн барелів на добу у II кварталі 2026 року.

Агентство виходить із того, що у поточному кварталі протока залишатиметься фактично закритою, а у серпні потоки будуть «серйозно обмеженими». Конфлікт у регіоні, за прогнозом EIA, продовжить виводити з ринку близько 600 тис. барелів на добу до кінця 2026 року.

Світове виробництво рідких видів палива у 2026 році оцінено у 100,82 млн барелів на добу — на 1,07 млн барелів на добу нижче попереднього прогнозу. Середній обсяг зупиненого видобутку у липні становив 5,5 млн барелів на добу.

На 2027 рік EIA прогнозує світове виробництво 109,74 млн барелів на добу та попит 104,96 млн барелів на добу. Попит у 2026 році оцінюється у 102,73 млн барелів на добу.

«Скорочення постачання нафти через Ормузьку протоку додатково знижує світові запаси в найближчі місяці та утримує ціни на сиру нафту поблизу рівнів першого тижня серпня», — зазначило EIA.

Джерело: Terminal. За матеріалами: ENGINE.