Saudi Aramco перейшла до індивідуального розподілу вересневих партій: фрахт ускладнює виконання контрактів

Обновлено: Август 14, 2026. Тэги: , , , , , ,

Saudi Aramco перейшла до індивідуального розподілу вересневих партій: фрахт ускладнює виконання контрактів

Saudi Aramco через перебої в Ормузькій протоці та Червоному морі почала погоджувати частину вересневих обсягів для азійських клієнтів в індивідуальному порядку. Компанія водночас знизила офіційну вересневу ціну Arab Light для Азії до шестирічного мінімуму, тоді як альтернативне завантаження із Середземного моря збільшує тривалість рейсу та фрахтові витрати.

Низька офіційна ціна Saudi Aramco не усуває логістичного ризику: покупці не впевнені, що знайдуть судна для завантаження

Reuters 13 серпня повідомив із посиланням на три джерела, що Saudi Aramco відійшла від звичайної процедури розподілу частини вересневих контрактних обсягів. Зазвичай клієнти подають заявки після оголошення офіційних цін на початку місяця, а приблизно 10-го числа отримують підтвердження алокацій.

Чотири китайські покупці цього тижня ще не отримали вересневих алокацій. Двоє з них та ще один азійський покупець повідомили Reuters, що обсяги обговорюються з Aramco індивідуально. Індійський НПЗ отримав повну алокацію, однак не вважав її гарантованою через невизначеність із пошуком судна.

«Хоча наша алокація повна, вона умовна, оскільки ми не знаємо, чи зможемо забрати вантаж», — повідомило Reuters джерело в індійській нафтопереробній компанії.

Saudi Aramco на початку місяця додатково знизила вересневу офіційну ціну Arab Light для Азії до шестирічного мінімуму, щоб підтримати попит. Проте джерела Reuters повідомили, що небагато судновласників готові заходити до Ормузької протоки або Червоного моря.

Saudi Aramco також запропонувала додаткові вантажі із завантаженням у середземноморському порту Сіді-Керір у Єгипті. Азійські покупці поки не виявляли значного інтересу, оскільки такий маршрут подовжує рейс і підвищує фрахтові витрати. Постачання саудівської нафти до Азії, за даними Kpler, скоротилося з 4,9 млн барелів на добу торік до менш ніж 3 млн барелів на добу в липні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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