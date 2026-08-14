Запаси нафти у США зросли на 17,4 млн барелів, тоді як запаси бензину скоротилися

Обновлено: Август 14, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Запаси нафти у США зросли на 17,4 млн барелів, тоді як запаси бензину скоротилися

Комерційні запаси сирої нафти у США за тиждень до 7 серпня збільшилися на 17,4 млн барелів — до 424,4 млн. Водночас запаси бензину зменшилися на 968 тис. барелів, до 208,7 млн. Завантаження американських НПЗ становило 96,2% проти 96,5% попереднього тижня.

Великий приріст запасів сирої нафти створив тиск на Brent, але баланс бензину в США рухався у протилежному напрямі

ENGINE 13 серпня повідомило дані щотижневого звіту Управління енергетичної інформації США. Комерційні запаси сирої нафти за тиждень, що завершився 7 серпня, зросли на 17,4 млн барелів і досягли 424,4 млн барелів.

За даними видання, публікація статистики EIA спричинила певний тиск на ціну Brent. Водночас показники безпосередньо по моторному пальному не повторили динаміку сирої нафти.

Американські запаси бензину за той самий тиждень скоротилися на 968 тис. барелів — до 208,7 млн барелів. Запаси дистилятів зменшилися на 10 тис. барелів і становили 107,1 млн барелів.

Завантаження нафтопереробних потужностей залишилося високим і змінилося незначно: 96,2% проти 96,5% тижнем раніше. Таким чином, одночасно з різким накопиченням сирої нафти американські НПЗ продовжували працювати з високим рівнем використання потужностей, а комерційні запаси бензину знижувалися.

Джерело: Terminal. За матеріалами: ENGINE.

Автор:

(Всего статей: 3494)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: