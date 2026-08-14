Запаси нафти у США зросли на 17,4 млн барелів, тоді як запаси бензину скоротилися

Комерційні запаси сирої нафти у США за тиждень до 7 серпня збільшилися на 17,4 млн барелів — до 424,4 млн. Водночас запаси бензину зменшилися на 968 тис. барелів, до 208,7 млн. Завантаження американських НПЗ становило 96,2% проти 96,5% попереднього тижня.

Великий приріст запасів сирої нафти створив тиск на Brent, але баланс бензину в США рухався у протилежному напрямі

ENGINE 13 серпня повідомило дані щотижневого звіту Управління енергетичної інформації США. Комерційні запаси сирої нафти за тиждень, що завершився 7 серпня, зросли на 17,4 млн барелів і досягли 424,4 млн барелів.

За даними видання, публікація статистики EIA спричинила певний тиск на ціну Brent. Водночас показники безпосередньо по моторному пальному не повторили динаміку сирої нафти.

Американські запаси бензину за той самий тиждень скоротилися на 968 тис. барелів — до 208,7 млн барелів. Запаси дистилятів зменшилися на 10 тис. барелів і становили 107,1 млн барелів.

Завантаження нафтопереробних потужностей залишилося високим і змінилося незначно: 96,2% проти 96,5% тижнем раніше. Таким чином, одночасно з різким накопиченням сирої нафти американські НПЗ продовжували працювати з високим рівнем використання потужностей, а комерційні запаси бензину знижувалися.

Джерело: Terminal. За матеріалами: ENGINE.