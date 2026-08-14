Атаки на судна ADNOC посилили ризик для LPG-постачання через Ормузьку протоку

13 серпня ОАЕ повідомили про атаки на два судна ADNOC під час проходження Ормузької протоки; інформації про їхній вантаж не оприлюднено. Того ж дня Іран заявив, що контролює судноплавство у протоці. Для ринку LPG значення має сам маршрут: через Ормуз здійснюється вивезення пропану й бутану з Катару, Кувейту та ОАЕ, а попередні обмеження вже скорочували близькосхідний експорт і переорієнтовували покупців на американський ресурс.

ADNOC знову зіткнулася з ризиком для судноплавства

Об’єднані Арабські Емірати 13 серпня заявили, що Іран атакував два судна, які належать ADNOC, коли вони проходили Ормузьку протоку. Постраждалих не було, а ADNOC повідомила, що ситуацію взято під контроль. Дані про тип суден, характер пошкоджень і вантажі не розкривалися, тому немає підстав стверджувати, що атаковані судна перевозили LPG. Це була вже друга атака на пов’язані з ADNOC судна менш ніж за тиждень.

Ринковий ризик для скрапленого нафтового газу виникає через географію постачання. Reuters у червні повідомляв, що Indian Oil Corp шукав VLGC — великий газовоз місткістю приблизно 45 тис. тонн LPG — для завантаження у Рас-Лаффані в Катарі, Міна-ель-Ахмаді в Кувейті або Рувайсі в ОАЕ. Усі три порти пов’язані з маршрутом через Ормузьку протоку.

Іран і США знову оспорюють контроль над протокою

Того ж 13 серпня новопризначений керівник іранського ополчення «Басідж» Хоссейн Таеб заявив, що Ормузька протока перебуває під контролем Ірану. Іранське військове командування також наполягало, що судна не можуть проходити водним шляхом без його дозволу. Це суперечить американським заявам про контроль США над судноплавством у районі протоки.

Для LPG принципове значення має не формальна сторона цієї суперечки, а фактична можливість газовозів безпечно забирати вантажі з експортних терміналів. У червні OPIS повідомляло, що виробники Близького Сходу вже були змушені активніше використовувати перевалку «борт у борт» поза Ормузом. Зокрема, ADNOC завантажила LPG у Рувайсі, після чого вантаж перевалили на інше судно в оманському Сохарі за межами протоки.

Близькосхідний експорт LPG уже пережив різке скорочення

Масштаб попереднього порушення потоків показують дані Vortexa, наведені OPIS. Експорт LPG із Близького Сходу знизився з 3,83 млн тонн у лютому до 2,08 млн тонн у березні, а в наступні місяці залишався нижчим за 1 млн тонн. До війни регіон зазвичай експортував близько 3,5–4 млн тонн LPG на місяць.

Обмеження Ормузу змінило й географію попиту. OPIS оцінювало, що війна та закриття протоки порушили майже 40% світового експортного постачання LPG. Через це покупці активніше звернулися до США, а експортний попит розширив різницю між цінами пропану на американських хабах Mont Belvieu та Conway до понад 10 центів за галон у перший тиждень червня проти приблизно 2,9 цента роком раніше.

Для Індії наслідки були особливо помітними. До конфлікту країна отримувала близько 90% імпортного LPG із Близького Сходу, приблизно 2 млн тонн на місяць. Після блокування Ормузу імпорт у квітні скоротився до 696 тис. тонн. У червні Індія планувала отримати вже 1,1–1,2 млн тонн LPG зі США, компенсуючи втрату традиційного ресурсу.

Для Європи головний канал ризику проходить через США та фрахт

Європейський LPG-ринок поки був краще захищений від дефіциту, ніж азійський. S&P Global у травні зазначало, що Північно-Західна Європа залишалася достатньо забезпеченою пропаном, тоді як азійські ціни різко реагували на втрату близькосхідного ресурсу. Одним із чинників стабільності стали рекордні американські експортні потоки, хоча одночасно зросла вартість фрахту.

Саме тому нове погіршення безпеки в Ормузькій протоці важливе для Європи навіть без прямого імпорту конкретної партії з Перської затоки. Коли азійські покупці заміщують близькосхідний LPG американським, збільшується конкуренція за ресурс із США та за спеціалізований флот VLGC. Під час попереднього загострення OPIS фіксувало зростання ставки Houston–Chiba до $320 за тонну проти рівнів близько $140–150 за тонну до ескалації.

Цей механізм уже простежувався у попередніх матеріалах «Термінала»: скорочення трафіку через Ормуз підвищило залежність ринку LPG від американського пропану, а наприкінці липня дешевший ресурс зі США вже поєднувався з дорожчим фрахтом VLGC. Для європейського ринку це накладається на структурне зростання ролі імпортного LPG після припинення російських постачань. :contentReference[oaicite:10]{index=10}

Джерела: Reuters: атаки на судна ADNOC, Reuters: контроль над Ормузькою протокою, Reuters: LPG-постачання через Ормуз, OPIS: перевалка LPG поза Ормузом, OPIS: реакція американського ринку пропану, S&P Global Energy: ринок LPG Європи та Азії.