Польща знизить ПДВ на пальне з 23% до 8% і поверне граничні ціни

Польський уряд планує відновити частину заходів зі стримування цін на пальне. ПДВ буде знижено до 8% з 23%, а з 17 до 31 серпня міністр енергетики щодня оголошуватиме максимальні ціни.
Податкове зниження має скоротити вартість бензину й дизпального приблизно на 0,90–понад 1 злотий за літр
Прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив 13 серпня, що уряд повертає значну частину програми зниження цін на пальне. За його оцінкою, ефект залежатиме від конкретного виду бензину або дизельного пального.
«Ми вирішили відновити значну частину програми зниження цін на пальне», — заявив Дональд Туск.