Нафта подешевшала більш ніж на 2%, але удар по НПЗ Jazan підняв дизельні крек-спреди до рекорду

Brent 13 серпня знизився на $1,91, або 2,15%, до $87,07 за барель, WTI — на $2,02, або 2,4%, до $81,25. Тиск створили слабші прогнози попиту та різке збільшення запасів у США.
Сигнали послаблення нафтового ринку поєдналися з новим ризиком для пропозиції дизпального
Комерційні запаси нафти у США за тиждень зросли на 17,4 млн барелів, до 424,4 млн. Водночас повідомлення про атаку двома дронами на саудівський НПЗ Jazan підняло дизельні крек-спреди до історичного максимуму. Потужність заводу з виробництва ультранизькосірчистого дизеля становить 250 тис. барелів на добу.