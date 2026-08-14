Citgo встановила рекорд експорту ULSD із Техасу на тлі глобального дефіциту дизеля

Обновлено: Август 14, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Citgo встановила рекорд експорту ULSD із Техасу на тлі глобального дефіциту дизеля

Citgo повідомила про рекордний експорт ультранизькосірчистого дизельного пального з термінала Brownsville у другому кварталі. Продажі більш ніж удвічі перевищили попередній максимум третього кварталу 2025 року.

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Конкретного обсягу Citgo не розкрила. Компанія повідомила, що її НПЗ Lake Charles потужністю 471 тис. барелів на добу у квітні встановив рекорд виробництва дистилятів. Argus пов’язує збільшення випуску із високими цінами на дистиляти та глобальним дефіцитом пального.

Міжнародні операції Citgo у другому кварталі очолювали постачання до Європи, Карибського регіону та Південної Африки. Argus також зазначає, що Marathon Petroleum повідомляла про високий попит на дизель у Європі та Латинській Америці, а Chevron вказувала на збільшення європейського попиту як один із чинників очікуваного посилення ринку нафтопродуктів у третьому кварталі.

Citgo отримала $936 млн прибутку у другому кварталі проти $100 млн роком раніше, що компанія пов’язала із високою маржею переробки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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