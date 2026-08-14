Citgo встановила рекорд експорту ULSD із Техасу на тлі глобального дефіциту дизеля

Citgo повідомила про рекордний експорт ультранизькосірчистого дизельного пального з термінала Brownsville у другому кварталі. Продажі більш ніж удвічі перевищили попередній максимум третього кварталу 2025 року.

Американські НПЗ нарощують вихід дизеля, а Європа залишається одним із напрямів експорту

Конкретного обсягу Citgo не розкрила. Компанія повідомила, що її НПЗ Lake Charles потужністю 471 тис. барелів на добу у квітні встановив рекорд виробництва дистилятів. Argus пов’язує збільшення випуску із високими цінами на дистиляти та глобальним дефіцитом пального.

Міжнародні операції Citgo у другому кварталі очолювали постачання до Європи, Карибського регіону та Південної Африки. Argus також зазначає, що Marathon Petroleum повідомляла про високий попит на дизель у Європі та Латинській Америці, а Chevron вказувала на збільшення європейського попиту як один із чинників очікуваного посилення ринку нафтопродуктів у третьому кварталі.

Citgo отримала $936 млн прибутку у другому кварталі проти $100 млн роком раніше, що компанія пов’язала із високою маржею переробки.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.