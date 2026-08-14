Удар по НПЗ у Салаваті посилив кризу російської переробки: морський експорт нафтопродуктів у липні впав на 33%

13 серпня удару зазнав комплекс «Газпром нефтехим Салават» потужністю 200 тис. барелів на добу. OilPrice повідомляє, що серія зупинок НПЗ уже спричинила дефіцит бензину, обмеження експорту бензину, дизпального й авіапального та початок імпорту бензину. Морський експорт нафтопродуктів у липні скоротився на 33% за місяць і майже на 55% за рік.

Втрати переробних потужностей скорочують доступність моторного пального та експортні обсяги росії

OilPrice 13 серпня повідомило про удар по комплексу «Газпром нефтехим Салават» у Башкортостані. Потужність підприємства становить близько 200 тис. барелів на добу. За даними видання, на об’єкті виникла пожежа. Регіональний губернатор Радій Хабіров заявив про займання через падіння уламків безпілотника у промисловій зоні, не назвавши пошкоджене підприємство.

Ще один НПЗ на Уралі — Орський завод потужністю 120 тис. барелів на добу — повністю припинив роботу після ударів безпілотників. Губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев заявив, що ремонт може тривати до шести місяців через складнощі із заміною пошкодженого обладнання в умовах санкцій.

OilPrice зазначає, що зупинки переробки вже сприяли дефіциту бензину та змусили росію обмежити експорт бензину, дизельного й авіаційного пального.

За даними Kpler, які наводить видання, 5 серпня до росії прибула партія бензину масою 42 тис. тонн із НПЗ Vadinar індійської Nayara Energy.

За оцінками EA Analytics, наведеними OilPrice із посиланням на Bloomberg, переробка нафти в росії у липні становила близько 3,6 млн барелів на добу — більш ніж на 30% нижче сезонного рівня. Морський експорт нафтопродуктів за місяць зменшився на 33%, а порівняно з липнем минулого року — майже на 55%.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OilPrice.com.