ADNOC перебудовує торгівлю нафтою після виходу ОАЕ з ОПЕК і порушення судноплавства через Ормуз

ADNOC активізувала спотові продажі, змінила комерційні умови та розширює власний флот після порушення традиційних маршрутів через Ормузьку протоку. З червня компанія продала через сім тендерів щонайменше 94 млн барелів нафти з постачанням до жовтня.
Дефіцит доступного флоту змушує виробників Перської затоки змінювати традиційну модель постачання
ADNOC використовує човникову схему для перевезення нафти через Ормуз із подальшим перевантаженням судно-судно. Частка ОАЕ у близькосхідних постачаннях до Азії становила 32% у червні та 27% у липні проти 20% за підсумками минулого року. Компанія також розширює флот: її підрозділ придбав 11 суден за $1,3 млрд.
ADNOC заявила, що зосереджується на «надійному постачанні та довгострокових партнерствах».