Європейський ринок бензину: локальне зниження цін за збереження попиту на ресурс

Європа: ціна коригується, але бензиновий ринок не виглядає слабкимю Platts оцінив баржу бензину Eurobob FOB AR у $981,50/т, що на $3,50/т нижче за попередній день. Водночас еквівалентний бензиновий крекінг зріс на $0,15/бар., до $32,05/бар.

Стан європейського ринку

Поєднання невеликого денного зниження ціни бензину та зростання крекінгу означає, що маржинальність виробництва бензину для європейських НПЗ залишається високою. Ринок міг скоригуватися разом із нафтою або загальним товарним комплексом, але економічний стимул виробляти бензинові компоненти не послабився.

Висока цінність високооктанових компонентів зберігається. Премія реформату FOB Amsterdam–Rotterdam до свопу E5 становила $242,75/т, хоча й знизилася на $2,75/т за день. Це вказує, що компонентна база для виробництва товарного бензину залишається дорогою: реформт необхідний для формування октанового числа й рецептури бензину.

Бензин 10 ppm FOB AR оцінювався у $1 123,25/т, з премією $11,25/т до Eurobob. Сама премія не змінилася, тобто цінність більш якісного низькосірчистого продукту відносно базового бензину була стабільною.

Структура ринку: найближчий ресурс дорожчий, але напруга слабшає

Спред між серпневим і вересневим контрактами Eurobob FOB AR становив $85/т, а між вереснем і жовтнем — $89,75/т. Позитивні спреди означають, що найближчі контракти залишаються дорожчими за наступні: ринок зберігає беквордацію, характерну для обмеженішої доступності або вищої цінності поточного ресурсу.

Водночас серпнево-вересневий спред за день зменшився на $5/т. Це важливіше за сам рух котирування: короткострокова напруга на ринку послабилась. Інакше кажучи, фізичний бензин у серпні все ще має значну премію часу, але учасники ринку дещо спокійніше оцінюють доступність ресурсу у вересні.

Для Середземномор’я характерна інша картина. Серпневий своп FOB Med торгувався з премією $18/т до FOB ARA, але у вересні очікуваний диференціал уже становив дисконт $4/т. Отже, ринок закладає відносне послаблення середземноморського бензину проти Північно-Західної Європи після завершення серпня.

Що це означає для України

Для українського ринку бензину найважливішими зовнішніми орієнтирами є європейські базиси ARA та Середземномор’я, а не лише абсолютна зміна котирування за один день. Поточна картина має подвійний ефект:

невелике зниження Eurobob FOB AR створює обмежений потенціал для здешевлення закупівельного ресурсу;

високий бензиновий крекінг і великі часові спреди свідчать, що європейський бензин не став профіцитним товаром;

очікуване послаблення Med відносно ARA у вересні може покращити конкурентність середземноморського напряму для постачань у регіон Чорного моря та далі до України;

дорогі високооктанові компоненти обмежують можливість глибокого й сталого зниження вартості якісного бензину, навіть якщо базовий Eurobob тимчасово дешевшає.

Для українського роздрібного ринку це не є прямим сигналом до негайного зниження ціни. Передача зміни європейського котирування залежить від курсу гривні, фактичної ціни закупівлі за контрактом, маршруту постачання, перевалки, залізничної та автомобільної логістики, запасів імпортерів і конкуренції між мережами.

Висновок

Європейський бензиновий ринок 14 серпня дещо скоригувався вниз, але його структура все ще відображає високу поточну цінність бензину й компонентів; водночас послаблення серпнево-вересневої напруги дає Україні обережно позитивний сигнал на початок осіннього періоду.

Джерело: Термінал. За матеріалами: Platts