Ринок LPG: станом на 13–15 серпня 2026 року

Світовий ринок скрапленого газу демонструє різноспрямовану динаміку: котирування в Перській затоці та США знижуються, тоді як європейський пропан дещо дорожчає. Для України це означає, що короткостроковий зовнішній фон для імпортного ресурсу загалом залишається помірним, але європейська логістика та локальні премії можуть обмежувати потенціал зниження внутрішніх цін.

Європейський ринок

Пропан у Північно-Західній Європі подорожчав незначно. Platts оцінив великий морський вантаж CIF NWE у $517,5/т, або на $2,75/т вище попереднього дня. Серпневий своп FOB NWE Seagoing становив ті самі $517,5/т, додавши $3,5/т.

Водночас фізичний ресурс у Північно-Західній Європі торгувався з дисконтом $4,25/т до серпневого свопу. Це свідчить, що попит на фізичний пропан не створював дефіциту, попри невелике зростання біржових орієнтирів.

У Середземномор’ї пропан CIF Large Cargo коштував $535/т, тобто на $17,75/т дорожче за NWE. Така премія відображає вищу вартість ресурсу для середземноморського напряму. Пропан FOB West Mediterranean зріс до $587,25/т, бутан — до $635/т. Але в самому сегменті бутану Platts відзначав достатню пропозицію та слабкий сезонний попит.

Важлива ознака локальної напруги — премія малих партій: пропан CIF ARA Coasters коштував $547/т, на $30/т дорожче за великі вантажі CIF NWE. Отже, ресурс у великих морських партіях доступніший, ніж LPG, доставлений до регіональних терміналів і розподільчої інфраструктури.

Глобальні чинники

У Перській затоці ціни помітно знизилися: пропан FOB Arab Gulf — до $560/т (−$16/т за день), бутан — до $582/т (−$14,5/т). Своп пропану FOB Saudi Arabia на найближчий місяць впав до $570/т, а на другий — до $544/т. Різниця $26/т між M1 та M2 формує беквордацію: ринок оцінює найближчий ресурс дорожче за наступний.

Американський фундаментальний фон виглядає м’якшим. Запаси пропану та пропілену в США за тиждень до 7 серпня зросли на 1,871 млн барелів, до 104,974 млн барелів — найвищого рівня з листопада 2025 року. Загальний попит знизився до 2,729 млн бар./добу, хоча експорт зріс до 1,982 млн бар./добу. Це створює потенціал для достатньої експортної пропозиції LPG, зокрема для Європи.

Додатковим стримувальним чинником для азійського попиту може стати 25-денний ремонт китайської установки дегідрогенізації пропану Liaoning Kingfa потужністю 600 тис. т/рік. Тимчасове зменшення споживання пропану нафтохімічним сектором Китаю може послабити конкуренцію за морські вантажі.

Значення для України

Для українського ринку найбільш релевантний орієнтир — ціна пропану в NWE та Середземномор’ї. За наявними даними, великий ресурс CIF NWE оцінювався у $517,5/т, а CIF Mediterranean — у $535/т. Це формує помірний зовнішній ціновий фон для європейського імпорту.

Премія $30/т на малих партіях у ARA показує, що логістика та формат поставки здатні бути важливішими за рух базового міжнародного котирування. Для України це особливо актуально: навіть за стабільного або дешевшого великотоннажного ресурсу ціна на внутрішньому ринку може не знижуватися синхронно, якщо дорожчає доставка, виникають обмеження на маршрутах або зростає попит на регіональних базисах.

Висновок

Наявні дані не вказують на глобальний дефіцит LPG. Високі запаси у США, зниження котирувань у Перській затоці та слабкий сезонний попит на бутан у Європі радше обмежують потенціал різкого подорожчання. Водночас європейський пропан уже дорожчає помірно, а премії за регіональну логістику залишаються суттєвими. Для України це означає відносно сприятливий фундаментальний фон, але не гарантію зниження роздрібної ціни автогазу.

Джерело: Термінал. За матеріалами: Platts