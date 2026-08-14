Дизпальне в Європі стало дорожчим за авіапальне вперше більш ніж за рік

Європейські дизельні вантажі вперше більш ніж за рік коштують дорожче за авіапальне. Європа наростила імпорт авіапального до близько 750 тис. барелів на добу, але імпорт дизпального скоротився з 1,97 млн барелів на добу в січні до 1,56 млн у липні. Дефіцит різних компонентів паливного балансу дедалі сильніше розходиться.

Зростання альтернативного імпорту допомогло Європі з авіапальним, але не компенсувало скорочення постачання дизпального

13 серпня Reuters із посиланням на дані LSEG повідомив, що дизельні вантажі в Європі торгуються з премією до авіаційного пального вперше більш ніж за рік. Причиною стала різна ситуація з доступністю двох продуктів після порушення нафтових і паливних потоків через війну з Іраном та скорочення російського експорту дизпального.

Європейський імпорт авіапального зріс із 612 тис. барелів на добу в січні до 750 тис. барелів на добу в червні — максимального рівня з жовтня 2025 року — і залишався приблизно таким самим у липні, свідчать дані Kpler. Додаткові вантажі надходили, зокрема, зі США та Нігерії.

Імпорт дизпального, навпаки, зменшився з 1,97 млн барелів на добу в січні до 1,56 млн барелів на добу в липні. Дизельні ціни після нового підвищення залишалися лише на 14% нижчими за квітневі піки, тоді як авіапальне — на 25% нижче березневих максимумів.

Станом на 10 серпня вантаж авіапального з доставкою до Європи оцінювався на $24 за тонну дешевше за ф’ючерси на газойль. За даними LSEG та Argus Media, це найбільший дисконт із липня 2025 року.

«Ми бачимо вищий ризик тривалого дефіцитного ціноутворення для дизпального, ніж для сирої нафти, напередодні зими», — зазначили аналітики Goldman Sachs.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.