Орський НПЗ потужністю 6 млн тонн на рік повністю зупинився після удару, ремонт може тривати до шести місяців

Обновлено: Август 14, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Орський НПЗ потужністю 6 млн тонн на рік повністю зупинився після удару, ремонт може тривати до шести місяців

НПЗ в Орську після українського удару безпілотником повністю припинив роботу. Губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев заявив, що пошкоджено ключову інфраструктуру, а ремонт через залежність від імпортного обладнання та санкційні обмеження може тривати до шести місяців. Завод виробляє бензин, дизпальне та авіапальне.

Повна зупинка великого НПЗ вже змусила регіон готуватися до зовнішнього постачання моторного пального

Reuters 13 серпня повідомив, що Орський НПЗ, атакований українським безпілотником двома днями раніше, повністю зупинений. Підприємство має річну потужність переробки близько 6 млн тонн сирої нафти та виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне, мазут, бітум та інші нафтопродукти.

Губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев заявив, що уламки пошкодили ключову інфраструктуру, яку зараз неможливо відремонтувати. За його словами, необхідне обладнання є імпортним, а санкції можуть розтягнути відновлення підприємства до шести місяців.

«Ми готуємося до найгіршого сценарію і будемо змушені покладатися на пальне, яке завозитимуть з-за меж регіону», — заявив губернатор Євген Солнцев.

На момент повідомлення працювало близько 80% із 287 АЗС області. Пріоритет у забезпеченні пальним надали аварійним і спеціалізованим транспортним засобам, а поліція та волонтери регулювали потоки автомобілів біля АЗС.

Reuters зазначив, що Україна цього року посилила удари по російських нафтопереробних підприємствах, що спричинило масштабні перебої з пальним. Орський завод розташований біля кордону з Казахстаном приблизно за 1 470 км на південний схід від москви.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3494)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: