Орський НПЗ потужністю 6 млн тонн на рік повністю зупинився після удару, ремонт може тривати до шести місяців

НПЗ в Орську після українського удару безпілотником повністю припинив роботу. Губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев заявив, що пошкоджено ключову інфраструктуру, а ремонт через залежність від імпортного обладнання та санкційні обмеження може тривати до шести місяців. Завод виробляє бензин, дизпальне та авіапальне.

Повна зупинка великого НПЗ вже змусила регіон готуватися до зовнішнього постачання моторного пального

Reuters 13 серпня повідомив, що Орський НПЗ, атакований українським безпілотником двома днями раніше, повністю зупинений. Підприємство має річну потужність переробки близько 6 млн тонн сирої нафти та виробляє бензин, дизельне й авіаційне пальне, мазут, бітум та інші нафтопродукти.

Губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев заявив, що уламки пошкодили ключову інфраструктуру, яку зараз неможливо відремонтувати. За його словами, необхідне обладнання є імпортним, а санкції можуть розтягнути відновлення підприємства до шести місяців.

«Ми готуємося до найгіршого сценарію і будемо змушені покладатися на пальне, яке завозитимуть з-за меж регіону», — заявив губернатор Євген Солнцев.

На момент повідомлення працювало близько 80% із 287 АЗС області. Пріоритет у забезпеченні пальним надали аварійним і спеціалізованим транспортним засобам, а поліція та волонтери регулювали потоки автомобілів біля АЗС.

Reuters зазначив, що Україна цього року посилила удари по російських нафтопереробних підприємствах, що спричинило масштабні перебої з пальним. Орський завод розташований біля кордону з Казахстаном приблизно за 1 470 км на південний схід від москви.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.