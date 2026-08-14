Світові запаси нафти залишаються приблизно на 400 млн барелів нижчими за довоєнні

Energy Aspects оцінює липневе скорочення світових запасів сирої нафти приблизно у 3 млн барелів на добу, а їхній рівень — на 400 млн барелів нижче довоєнного. Одночасно темпи використання стратегічного резерву США сповільнюються, тоді як прогноз завантаження китайських НПЗ на серпень підвищено до 13,8 млн барелів на добу.

Низькі запаси, сповільнення інтервенцій із SPR та відновлення китайської переробки обмежують запас фізичної пропозиції

У матеріалі від 13 серпня Energy Aspects із посиланням на дані Kayrros повідомила, що глобальні запаси сирої нафти в липні скорочувалися темпом приблизно 3 млн барелів на добу. Зменшення нафти на воді становило близько 70 млн барелів, а загальні запаси залишилися приблизно на 400 млн барелів нижчими за рівень до початку конфлікту. Компанія назвала це одним із найбільших скорочень нафтових запасів за весь період спостережень.

Одночасно темп вивільнення нафти зі Стратегічного нафтового резерву США знизився. Останній тижневий показник становив трохи більш як 0,4 млн барелів на добу, а середній із липня — 0,52 млн барелів на добу, що більш ніж удвічі менше за піковий темп. Загальний обсяг SPR опустився нижче 300 млн барелів.

Energy Aspects також підвищила на 0,5 млн барелів на добу прогноз серпневого завантаження китайських НПЗ — до 13,8 млн барелів на добу. Китайські переробники планують експортувати в серпні до 3,6 млн тонн світлих нафтопродуктів. Імпорт сирої нафти Китаєм у липні становив 8,4 млн барелів на добу, а серпнева оперативна оцінка Energy Aspects перевищувала 9 млн барелів на добу.

Спотова структура Dubai зберігала беквордацію близько $9 за барель — ситуацію, коли ближні поставки коштують дорожче за віддалені контракти.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Energy Aspects.