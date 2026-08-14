Рубрика | Україна

Світові запаси нафти залишаються приблизно на 400 млн барелів нижчими за довоєнні

Обновлено: Август 14, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Energy Aspects оцінює липневе скорочення світових запасів сирої нафти приблизно у 3 млн барелів на добу, а їхній рівень — на 400 млн барелів нижче довоєнного. Одночасно темпи використання стратегічного резерву США сповільнюються, тоді як прогноз завантаження китайських НПЗ на серпень підвищено до 13,8 млн барелів на добу.

Низькі запаси, сповільнення інтервенцій із SPR та відновлення китайської переробки обмежують запас фізичної пропозиції

У матеріалі від 13 серпня Energy Aspects із посиланням на дані Kayrros повідомила, що глобальні запаси сирої нафти в липні скорочувалися темпом приблизно 3 млн барелів на добу. Зменшення нафти на воді становило близько 70 млн барелів, а загальні запаси залишилися приблизно на 400 млн барелів нижчими за рівень до початку конфлікту. Компанія назвала це одним із найбільших скорочень нафтових запасів за весь період спостережень.

Одночасно темп вивільнення нафти зі Стратегічного нафтового резерву США знизився. Останній тижневий показник становив трохи більш як 0,4 млн барелів на добу, а середній із липня — 0,52 млн барелів на добу, що більш ніж удвічі менше за піковий темп. Загальний обсяг SPR опустився нижче 300 млн барелів.

Energy Aspects також підвищила на 0,5 млн барелів на добу прогноз серпневого завантаження китайських НПЗ — до 13,8 млн барелів на добу. Китайські переробники планують експортувати в серпні до 3,6 млн тонн світлих нафтопродуктів. Імпорт сирої нафти Китаєм у липні становив 8,4 млн барелів на добу, а серпнева оперативна оцінка Energy Aspects перевищувала 9 млн барелів на добу.

Спотова структура Dubai зберігала беквордацію близько $9 за барель — ситуацію, коли ближні поставки коштують дорожче за віддалені контракти.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Energy Aspects.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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