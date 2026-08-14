Польща знизить ПДВ на пальне з 23% до 8% і поверне максимальні ціни

Уряд Польщі в другій половині серпня відновить частину заходів зі стримування вартості пального. ПДВ на бензин і дизпальне знизять із 23% до 8%, а з 17 до 31 серпня міністр енергетики щодня встановлюватиме максимальні ціни. Уряд очікує здешевлення пального приблизно на 0,90–понад 1 злотий за літр залежно від виду.

Польща повертає податкові та цінові обмеження після нового зростання світових енергетичних цін

13 серпня 2026 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що уряд планує відновити частину програми зниження цін на пальне протягом останніх двох тижнів серпня. Одним із ключових заходів стане зменшення ставки ПДВ на пальне до 8% із чинних 23%.

Крім податкового зниження, міністр енергетики має щоденно оголошувати максимальні ціни на пальне у період із 17 до 31 серпня. За оцінкою Туска, скорочення ПДВ має зменшити роздрібну ціну приблизно на 0,90–понад 1 злотий за літр залежно від типу бензину або дизпального. Reuters навів еквівалент 1 злотого приблизно у $0,2682 за курсу $1 = 3,7282 злотого.

Польща вже застосовувала обмеження цін на пальне в березні після різкого подорожчання енергоресурсів, спричиненого війною США та Ізраїлю з Іраном. Наприкінці червня уряд призупинив ці заходи, коли напруженість на Близькому Сході зменшилася, а ціни на нафту й газ стабілізувалися. Однак останніми тижнями ціни знову зросли на тлі продовження конфлікту, хоча й не повернулися до пікових рівнів.

«Ми вирішили відновити значну частину програми CPN зі зниження цін на пальне», — заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.