Польща знизить ПДВ на пальне з 23% до 8% і поверне максимальні ціни

Обновлено: Август 14, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Польща знизить ПДВ на пальне з 23% до 8% і поверне максимальні ціни

Уряд Польщі в другій половині серпня відновить частину заходів зі стримування вартості пального. ПДВ на бензин і дизпальне знизять із 23% до 8%, а з 17 до 31 серпня міністр енергетики щодня встановлюватиме максимальні ціни. Уряд очікує здешевлення пального приблизно на 0,90–понад 1 злотий за літр залежно від виду.

Польща повертає податкові та цінові обмеження після нового зростання світових енергетичних цін

13 серпня 2026 року прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що уряд планує відновити частину програми зниження цін на пальне протягом останніх двох тижнів серпня. Одним із ключових заходів стане зменшення ставки ПДВ на пальне до 8% із чинних 23%.

Крім податкового зниження, міністр енергетики має щоденно оголошувати максимальні ціни на пальне у період із 17 до 31 серпня. За оцінкою Туска, скорочення ПДВ має зменшити роздрібну ціну приблизно на 0,90–понад 1 злотий за літр залежно від типу бензину або дизпального. Reuters навів еквівалент 1 злотого приблизно у $0,2682 за курсу $1 = 3,7282 злотого.

Польща вже застосовувала обмеження цін на пальне в березні після різкого подорожчання енергоресурсів, спричиненого війною США та Ізраїлю з Іраном. Наприкінці червня уряд призупинив ці заходи, коли напруженість на Близькому Сході зменшилася, а ціни на нафту й газ стабілізувалися. Однак останніми тижнями ціни знову зросли на тлі продовження конфлікту, хоча й не повернулися до пікових рівнів.

«Ми вирішили відновити значну частину програми CPN зі зниження цін на пальне», — заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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