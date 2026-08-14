Преміальні АЗС підвищують ціну дизелю, дискаунтери знижують

Обновлено: Август 14, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Преміальні АЗС підвищують ціну дизелю, дискаунтери знижують

Середня ціна дизпалива на українських АЗС 13 серпня знизилася до 92,23 грн/л, але імпортний паритет за тиждень зріс на 5,90 грн/л — до 83,78 грн/л. На тлі дорожчого європейського ресурсу різні сегменти роздрібного ринку реагують протилежно: преміальні мережі вже підвищують ціни, дискаунтери продовжують корекцію вниз.

Середня ціна знижується, новий ресурс дорожчає

За добу середня роздрібна ціна ДП зменшилася на 0,06 грн/л, за тиждень — на 0,35 грн/л. Проте порівняно з рівнем 30-денної давності вона все ще вища на 16,59 грн/л.

Імпортний паритет 13 серпня становив 83,78 грн/л. За добу він додав 0,45 грн/л, за тиждень — 5,90 грн/л, за 30 днів — 9,85 грн/л. Найсвіжіше доступне котирування Platts ДП за 12 серпня становило $1 317,50/т: плюс $126,50/т за сім днів і плюс $202,75/т за 30 днів.

Курс долара НБУ за тиждень зріс на 0,117 грн — до 44,866 грн/$, а курс євро — на 0,223 грн, до 51,760 грн/€. Це додатково підтримало вартість імпорту. Котирування Platts і роздрібний зріз розділяє один календарний день.

Спред між середньою ціною на АЗС та імпортним паритетом звузився за тиждень на 6,26 грн/л — до 8,45 грн/л. Він показує, що запас між роздрібною ціною та вартістю нового імпортного ресурсу помітно скоротився.

Ринок АЗС: дискаунтери борються за споживача

ДП у дисконтному сегменті коштує 90,20 грн/л, у середньому — 92,74 грн/л, у преміальному — 94,71 грн/л. Різниця між преміальними мережами та дискаунтерами становить 4,52 грн/л.

За останні сім днів преміальний сегмент підвищив ціну на 0,77 грн/л. Дискаунтери, навпаки, знизили її на 1,90 грн/л. Саме це розширило ціновий розрив між сегментами до 4,52 грн/л. Нагадаємо, що різниця вартості баку пального 50 л становить 226 грн.

Гуртова ціна ДП 13 серпня становила 89,29 грн/л — на 0,58 грн/л нижче, ніж днем раніше, але на 13,02 грн/л вище за рівень 14 липня. Роздрібно-гуртовий спред дорівнював 2,94 грн/л. Це саме той індикатор, який характеризує закупівельні рівні АЗС дискаунтерів.

Зовнішній тиск зберігається

Зростання європейських котирувань вже відображене в імпортному паритеті. Додатковий ризик формують обмеження морських маршрутів через Ормузьку протоку та Червоне море. Індійські НПЗ уже включають уникнення цих коридорів до умов закупівель, що свідчить про комерційне врахування логістичного ризику.

Для ринку середніх дистилятів залишається важливою тривала недоступність НПЗ Jazan у Саудівській Аравії, який до зупинення експортував переважно дизель і газойль. Паралельно низька вода на Рейні ускладнює доставку нафтопродуктів до західної Німеччини. Ці події підтримують європейські премії, фрахт і конкуренцію за ресурс.

Що далі

Базовий сценарій на 3–7 днів — підвищений тиск на собівартість за короткочасної стабільності або нерівномірного руху цін на АЗС. Стабілізації сприятимуть відступ Platts, стабільна гривня та полегшення міжнародної логістики. Стресовими тригерами стануть нове подорожчання європейського ДП, ускладнення маршрутів через Ормуз і Червоне море та подальше звуження роздрібного спреду.

Джерело: Термінал

За матеріалами: Науково-технічного центру «Псіхєя»

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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